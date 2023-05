Az orosz olajipar jövőjét veheti el Putyin, hogy pótolja a jelen kieséseit

A G7 és az Európai Unió által az orosz tengeri olajexportra kivetett ársapka következtében a Kreml rászorult, hogy további adókat vessen ki az olajkitermelő vállalatokra, ezzel tovább rontva az amúgy is egyre rosszabb helyzetben lévő orosz energiaszektor esélyeit, állítják az összefogás egyes tisztségviselői a Financial Timesszal megosztott orosz adópolitikai elemzésben. Az adóemelés eredménye hosszútávon várhatóan az iparág beruházási képességeinek romlása, míg rövidtávon épp hogy csak elég lesz a kormány szankciók okozta költségvetési hiányának pótlására.

photo_camera Fotó: DADO RUVIC/REUTERS

Egy, a lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint a változtatások „aláássák az orosz olaj- és gázipar jövőbeli termelési kapacitását azáltal, hogy olyan bevételeket vonnak el, amelyeket egyébként felszerelésekbe, feltárásba és már meglévő mezőkbe való beruházásokra lehetne fordítani”.

Az orosz kormány áprilisban változtatott az orosz olajipari vállalatokra vonatkozó adórendszeren: az illetékeket a Brent nyersolaj nemzetközi referenciaára, valamint egy abból kivonandó rögzített kedvezmény alapján állapította meg. Erre azért is lehetett volt szükség, mert az ország fő exportcikkének számító Ural típusú olaj ára az elmúlt hónapokban sokkal alacsonyabb volt, ami - lévén ehhez kötötték az adó mértékét - jelentős kiesést jelentett az állam számára.

A kiesést részben az Európai Unió, Ausztrália és a G7 csoport által orosz tengeri olajexportra decemberben kiszabott 60 dolláros ársapka eredményezte, ami az adott országokban olajkereskedelemmel foglalkozó vállalatokra és szolgáltatásokra is vonatkozik - még ha nem is a saját országukban nyújtanak szolgáltatást (pl.: biztosítók). Az ársapka az első hónapokban napi 160 milliótól fosztotta meg az orosz olajipart, majd miután az EU szinte teljes egészében levált nemcsak a nyers, de a finomított olajról is, még tovább is csökkentette az ársapkát, ami további kieséseket jelentett.

Ugyanakkor a Financial Times figyelmeztet, hogy míg a Brent ára a héten csökkent, orosz vámadatok alapján látni, hogy az export utat talált magának keletre, volt, ahol sikerült 60 dollár/hordó felett adni a kőolajat.

A G7 miniszterek és banki vezetők a héten Japánban találkoznak, és valószínűleg szó esik majd az ársapkáról és annak hatékonyságáról is. A csoport vezetői jelenleg azon dolgoznak, hogyan akadályozzák meg, hogy Oroszország kikerülje a szankciókat: igyekeznek segíteni az olajszolgáltatóknak, rámutatva az olyan jelenségekre, mint a hajó helymeghatározási adatainak manipulálása, vám- és biztosítási csalások, satöbbik.