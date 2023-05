Mit várhatunk Szlovákia első magyar származású miniszterelnökétől?

Mi történt?

Eduard Heger ügyvivő miniszterelnök lemondása után Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök vasárnap a 46 éves Ludovit Odort, vagyis Ódor Lajost, a Szlovák Nemzeti Bank alelnökét kérte fel ügyvivő miniszterelnöknek a szeptemberre tervezett választásokig. Ő lesz Szlovákia történetének első magyar származású miniszterelnöke. Az Ódor-kormány további tagjait Caputova május 15-én fogja megnevezni.

Mi volt a közvetlen előzménye?

A 2020-as parlamenti választások után, amit Eduard Heger pártja, a korrupcióellenes szlogenekkel kampányoló, nyugatbarát jobbközép populista Olano nyert meg a baloldali nacionalisták addig kormányzó blokkjával szemben, Olano vezette populista-liberális-uniópárti kormánykoalíció alakult Igor Matovic pártelnök vezetésével. Ebben Heger pénzügyminiszter lett. Csakhogy a Covid okozta gazdasági nehézségek hamar belső feszültségekhez vezettek, így már őszre majdnem szakadt a koalíció a két liberális párt támogatásának megvonása miatt. A megoldás az lett, hogy Heger és Matovic helyet cseréltek: előbbi lett a kormányfő, utóbbi a pénzügyminiszter. Heger miniszterelnökként külföldön népszerű volt, főleg azért, mert az orosz invázió után határozottan kiállt Ukrajna és az Unió oroszellenes egysége mellett. Otthon azonban kevésbé, a liberális SaS tavaly szeptemberben ki is lépett a koalícióból, hogy 2022. december 15-én Heger kormánya meg is bukjon a bizalmi szavazáson. De Caputova államfő másnap ugyanőt nevezte ki ügyvivő miniszterelnöknek. A nyugatbarát miniszterelnök mögött azóta viharos hónapok állnak, márciusban még az Olanóból is kilépett és átment egy frissen alakult kispártba, de bukását végül az okozta, hogy sorra kezdtek lemondani a miniszterei, akik helyére a szlovák szabályok szerint nem nevezhetett ki mást, maximum ő vehette át sorban a feladataikat.

Ki ez a magyar fickó?

photo_camera Ódor Lajos előadást tart a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban 2018 októberében. Fotó: r Benjamin200HU/Wikipedia

Bár a Nagy Kép szempontjából sokkal izgalmasabb, mi jön az átmeneti Ódor-kormány után, a magyarországi közönségnek most első körben valószínűleg az új miniszterelnök személye a legérdekesebb. Hiszen szeptemberig magyar származású, az egyetemig kizárólag magyar nyelvű iskolákba járó kormányfője lesz Szlovákiának.