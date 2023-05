Pont úgy reagáltak, mintha a canterbury érsek gólt lőtt volna a koronával, de a kapu Károly feje lett volna

Kamillát és Károly koronázását az utcán tolongva figyelő londoni tízezrek között ott nyomorgott két húszéves magyar fiatal, Berta és Bálint, akik nem szenvedélyes királypártiságból, hanem puszta kíváncsiságból időzítették pont erre a napra a londoni kiruccanásukat.

Berta már gyakornokoskodott kicsit a 444-nél, ezért megkértem, hogy ha bármi érdekeset tapasztalna, azt írja meg. Íme a szó szerint emberközeli tudósítása:

Az igazi Károly-fanatikusok nem bízták a véletlenre a dolgot, már előző este kempingszékekkel táboroztak le az uralkodó előre kijelölt haladási útvonalán. Úgy látszik, a kempingszék nem számít nagy értéknek Londonban, mert ebből rengeteget egyszerűen otthagytak ázni-fázni a szürke és nedves angol időben:



Reggel nem kell túl sokat mozogni a városban, hogy észrevegyük, itt készülnek valamire. A csomópontokat és fontosabb utcákat elözönlötték a kofák, felszerelkezve bármivel, amire rá tudták nyomtatni a zászlót, esetleg Károly arcát.



A koronázás időpontjára gigászira dagadt tömeget több gerezdre szedték, az apátsághoz csak a legizgágább monarchiarajongók jutottak be. Mi a Hyde parkban találtunk helyet magunknak, több ezer ünneplővel együtt. Károly otthonosabb időt nem is kérhetett volna a koronázásra, a szürke ég mellett folyamatos csapadékot kaptunk a nyakunkba, így ha volt is olyan brit aki, elhullajtott néhány könnycseppet a kivetítők előtt, azt elmosta az eső.

A tömegből csak a képernyő tetejét látjuk, de hallani, ahogy a kórus angyali hangon Károly nevét áriázza, így biztosak lehetünk benne, hogy bármi is történik, az mennyei. Néha (az amúgy sem osztatlan) figyelem elterelésére előbukkantak a szuperfanatikusok tematikus outfitekben, akik versenyt űztek abból, hogy ki tud a lehető legtöbb uralkodói jelképet vagy nemzeti színű ruhadarabot magára ölteni. Például:



Mindeközben Károlyt elkezdik bekenni a szent olajjal, ami a történelemben először vegán alapanyagokból készült, ezzel is bizonyítva, hogy Károly milyen trendi.

Maga a koronázás pillanata amúgy a focimeccsek hangulatát idézi: amint a koronát Károly feje felé helyezik, a tömeg heves oóóóóóóó-zásba kezd, mintha csak kapura rúgták volna a labdát. Amint a korona célba ér Károly fején, a Hyde park egy emberként kezd ovációba. Olyan gólöröm ez, aminek a kimenetét egy percre sem kérdőjeleztük meg, mégis nagyon jólesik a siker. Kamilla megkoronázása már nem ennyire édes pillanat, a nemzet mostohaanyja már csak néhány illedelmes kiáltást és tapsot kap. Ezt már az előttünk forgató hírcsatorna se tartja fontosnak, a helyszíni tudósító bután néz a semmibe, a kivetítőnek háttal.

Még egy kis kántálás és imádkozás után megkezdjük a mai végső koronázási utunkat, az emberáradattal együtt átcsoszogunk a Buckingham palotához, ahol mindenki egy emberként várja, hogy a király és családja kiálljanak az erkélyre. Itt már végképp semmi esélyünk látni valamit, csak a hangulatot megyünk magunkba szívni. Mellettünk előkerülnek az esőkabátok alól a termoszok és a laposüvegek, a helyzet már nem is lehetne britebb. Mi nem vagyunk ilyen rutinosak, bőrig ázva állunk a tömegben, de boldogan, tudva hogy talán Károly épp most integet le a palota erkélyéről, talán a mi irányunkba, mondhatni, nekünk.