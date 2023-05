Schobert Norbi: Eddig bírtam, visszavonulok

Padlóra küldte Schobert Norbit a 40 millió forintos büntetés, amit a fogyasztók megtévesztése miatt szabott ki cégére a Gazdasági Versenyhivatal.

"Eddig bírtam, visszavonulok. Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni. Ez a kampány olyan most, mintha eddig végig hazudtam volna, közben a visszajelzések és a klinikai vizsgálatok szerint is százezrek életét mentette meg a rendszer"



- nyilatkozta a Blikknek Schobert. Úgy gondolja, hogy nem volt véletlen a mostani vizsgálat, mert valaki feljelentette. A GVH szombati közleménye szerint egyébként összesen 280 videóbejegyzést néztek át, és arra jutottak, hogy a Norbi Update megtéveszthette a fogyasztókat a termékek összetételét, hatásait, a cég piaci pozícióját, illetve egy termék esetében annak forgalmazhatóságát illetően. A cég együttműködött a hivatallal, és elismerte a büntetést, emiatt mérsékelték 40 millióra a büntetést.

Schobert egy Facebook-posztban szombaton már reagált a büntetésre, akkor azt írta, hogy példát statuálnak vele.