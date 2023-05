Az új vezérkari főnök a köztévé élő adásában hamisította meg a történelmet

„Gondoljunk bele a második világháborúba, 1939-ben a német-lengyel háború lokális háborúnak indult, és mi lett a vége? Nem fogták meg - ha fogalmazhatok így - időben békefolyamattal azt az eszkalációt, és elvezetett a második világháborúhoz.”

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke mondta ezt (4 perc 20 másodpercnél) az m1-en kedd reggel. A riporteri felvetés az volt, hogy a magyar kormány az azonnali tűzszünet és a béke mellett van az orosz-ukrán háborúban, de adott esetben a háborúra is fel kell készülni.

Az általános iskolai hetedik osztályos tankönyvben (106-107. oldal) szó volt arról az útról, ami a második világháború kirobbanásához vezetett.

A tankönyvben az áll, hogy 1939. szeptember 1-je nem egy lokális háborúnak indult, ellenkezőleg, ennek kitörésének pillanatában is mindenki tudta: kitört a második világháború. Még akkor is, ha az első napokban a pápa mellett Benito Mussolini olasz fasiszta vezető is a béketábort gyarapította. Mindez hiábavaló volt, az Egyesült Királyság és Franciaország ugyanis már korábban megállapodott abban, hogy Lengyelországot minden áron megvédik, így a szövetségesek szeptember 3-án ultimátumot, majd hadüzenetet küldtek Németországnak, nem volt már visszaút. Böröndi logikája alapján tehát a korabeli franciák és britek voltak a rossz fejek, mert nem engedték meg Hitlernek Lengyelország lerohanását, hagyni kellett volna, hogy a nácik egyesítsék Európát, még ma is béke lenne, legfeljebb kék alapon nem sárga csillagocskák, hanem fekete horogkeresztecskék jelképeznék az egyesülést.

Amire Böröndi joggal hivatkozhatott volna, az az Adolf Hitler hatalomra jutását követő évek - mutat rá erre egyébként nagyon helyesen a hetedikes történelemkönyv. Itt lett volna mit megfogni. A szerző vastag betűvel szedte, jó, ha a gyerekek szó szerint bevágják: „A nyugati hatalmak nem léptek fel erélyesen Németországgal szemben.”

Mire kell itt gondolni? Tétlenül nézték, hogy Németország a versailles-i békeszerződést megsértve

népszavazást rendezett 1935-ben a német-francia határvidéken egy Nemzetek Szövetsége felügyelete alatt álló területen, hogy magához csatolja azt,

bevonult a fegyvermentesített Rajna-vidékre 1936-ban,

egyesült Ausztriával 1938-ban,

feldarabolta Csehszlovákiát 1939-ben.

Ezt tanulják ma a 13 évesek.