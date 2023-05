Elfogytak a tankok Putyin győzelem napi parádéjáról

Május 9., a náci Németország fölötti szovjet* győzelem napja majd nyolcvan éve a Szovjetunió és Oroszország legfőbb nemzeti ünnepe. A győzelem napi parádé pedig hagyományosan az orosz hadsereg erejének legnagyobb seregszemléje, melyen még 2021-ben, a koronavírus-világjárvány idején is 197 harcjármű vonult fel, a korábbi években pedig kétszáznál is több. Még tavaly, az ukrajnai háború harmadik hónapjában is 131 jármű parádézott a Vörös téren.

Az idei felvonulás kissé szegényesebbre sikeredett. Oliver Alexander független elemző, aki a Telegraph-ban, a Foreign Policyban, a Spiegelben és a Washington Postban is szokott publikálni, élőben követte a díszszemlét, és összeszámolta, hogy milyen típusú harcjárművekből mennyi vonult fel.

photo_camera A díszszemlét hagyományosan T-34-esek vezetik fel. Idén csak egy volt. Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

A II. világháborús győzelemre emlékező díszszemlét hagyományosan T-34-esek vezetik fel. Idén ilyenből egy darab jutott, ahogy már tavaly is. A korábbi években még tíz ilyen vezette fel a menetet, de nem a T-34-esek, hanem általában a tankok és lövészpáncélosok hiánya volt árulkodó.

photo_camera Tigr-M-ből volt dögivel a díszszemlén, amiről látványosan hiányoztak a tankok és a lövészpáncélosok. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A menetben a T-34-eseket hagyományosan páncélozott szállítójárművek követik, idén se volt másként, hét Tigr-M következett. Hagyományosan ezeket pszh-k (APC) és lövészpáncélosok (IFV) kísérnék, ám idén helyettük más páncélozott teherautók, előbb hat darab VPK-Ural, majd tíz, kizárólag a csecsen erők által használt Z-STS Akhmat MRAP következett. A hagyományok szerint ezután újra lövészpáncélosoknak és tankoknak (MBT) kellett volna érkezniük, de ez a rendszerint igen népes szekció most teljesen kimaradt, és egyből a közepes hatótávolságú rakéták, az Iskander-M-ek következtek.

photo_camera Sz-400-as légvédelmi rakéták útban a díszszemlére 2023. május 9-én. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Ezeket hat darab Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer követte. Hagyományosan itt a csapatlégvédelem erői és a légideszantosok (VDV) eszközei vonulnak fel. Az ukrajnai háborúban az orosz hadsereg nagyban támaszkodik a VDV alakulatokra, Bahmutban a front szárnyain jelenleg is légideszantosok harcolnak. A hagyományosan elitnek számító VDV súlyos veszteségeket szenvedett az elmúlt bő egy évben, egy zászlóaljukat már a háború első óráiban megsemmisítették a hosztomeli reptérnél.

photo_camera Egy RSz-24 Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta a 2023. május 9-i győzelem napi felvonuláson. Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

Az Sz-400-asokat hagyományosan még vontatott és önjáró lövegek kísérnék, de most egyből a stratégiai nukleáris fegyverek, három darab RSz-24 Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta következett. A parádét végül három lövészpáncélos zárta, az elsők, amik 2023. május 9-én a Vörös téren felvonultak. Apró szépséghiba, hogy ezek VPK-7829-esek voltak. Ez a 2015 óta létező model nemhogy rendszeresítve nincs az orosz hadseregben, de még csak a sorozatgyártása se kezdődött el. Amit biztosan tudni róla, hogy legalább hét darabot gyártottak már belőle tesztelési célokra.

Alexander összegzése szerint így idén végül 51 jármű vonult csak fel a díszszemlén.

*A náci Németország már május 8-án kapitulált a nyugati szövetségesek előtt, de Sztálin ragaszkodott hozzá, hogy a szovjetek előtt másnap külön kapituláljanak.