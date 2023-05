Már nem számít, hogy megállítják-e a gyorshajtót, 1 km/órás sebességtúllépésért is büntethetnek

A múlt héten mi is megírtuk, hogy május 1-től a rendőrök akár 1 km/órás sebességtúllépésért is bírságolhatnak. Ez eddig azért nem volt így, mert a traffipaxoknál feltételeztek bizonyos hibahatárt: 100 km/órás sebességig 3 km/óra volt a tolerancia, fölötte 3 százalékos eltérést engedtek.

De ennek vége, amennyit a traffipax mutat, az az alap, aki gyorsabban megy, megbírságolhatják.

Óberling József ezredes, rendőrségi főtanácsos, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője a Kreszváltozás oldalnak adott interjút. Ebben elmondta, hogy a kismértékű sebességtúllépéseket ún. szabálysértési eljárásban vizsgálják, és mindegy, hogy megállítják-e az autóst.

Addig szabálysértés a gyorshajtás, amíg a sebességtúllépés nem éri el a közigazgatási bírság jogszabályban meghatározott alsó értékét, ami sebességhatártól is függ, de jellemzően a megengedett tempó feletti 15-20 km/órás gyorshajtásnál kezdődik. Az objektív felelősség intézménye pedig azt jelenti, hogy nem vizsgálják, ki volt a sofőr, az autó üzemben tartója felel a gyorshajtásért.

photo_camera Rendőrnő intézkedik egy gyorshajtóval szemben a Speedmarathon elnevezésű 24 órás közlekedésbiztonsági ellenőrzési akcióban a nagykanizsai Balatoni úton 2018. május 14-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Tehát, ha május 1. előtt valakit 52 km/óra sebességgel mértek be lakott területen 50 km/óra megengedett legnagyobb sebességhatár mellett, akkor levontak 3 km/órát, így a kapott 49 km/óra sebesség alapján nem követett el szabálysértést a sofőr, nem volt intézkedés. Most viszont már a mért sebességből nem vonnak le semmit, ezért a járművezetővel szemben szabálysértés miatt intézkednek.

Aki autópályán 130 km/órás megengedett sebességnél 151 km/órával ment, az eddig május 1. előtt mínusz 3 százalékkal számolva 146,5 km/óra volt, és ez – ha nem volt megállítás – nem volt szankcionálható. Most viszont a 151 km/órát nem csökkentik, így ez a gyorshajtás már megállítás nélkül is bírságolandó 30 ezer forinttal. Persze 131 km/óránál is jön a bírság, csak nem közigazgatási bírságként, hanem szabálysértési eljárásban. (HVG)