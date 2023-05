Meghalt az AFP hírügynökség videósa Bahmutnál

Meghalt az AFP ukrajnai videós koordinátora, újságírója, Arman Soldin, amikor Bahmut közelében tűz alá vették őket kedden, erről a hírügynökség számolt be Twitter-oldalán.



A támadás Csasziv Jar településnél, Bahmut közelében történt kedd délután, Soldin és az AFP-csapat többi tagja éppen ukrán katonák közelében tartózkodott. Csapatának többi tagja nem sérült meg. A harminckét éves Soldin néhány napja még posztolt közösségi oldalára arról, ahogy ukrán katonákkal készít anyagot. A háború kitörésének másnapján érkezett az országba, szeptember óta Ukrajnában élt, és koordinálta az AFP munkáját. Gyakran dolgozott a déli és a keleti fronton.

A kelet-ukrajnai Bahmutnál hónapok óta a háború egyik legvéresebb csatája folyik.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.



All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry