Soros György veheti meg a csődközeli Vice médiacsoportot

Soros György cégének tulajdonába kerülhet a fénykorában nagy horderejű riportokat gyártó Vice: a tulajdonosok hetek óta körülbelül 1,5 milliárd dollárért próbálják eladni a hat éve még 5,7 milliárd dollárra értékelt cégcsoportot, de könnyen lehet, hogy végül a Soros Fund 400 millió dolláros ajánlata lesz a befutó.



A Vice felvásárlásában ezen kívül egy másik vállalat, a Fortress Investment Group érdekelt a konzervatív New York Post szerint. A médiacég egy ideje pénzügyi problémákkal küzd: idén februárban 30 millió dolláros finanszírozási keretre volt szükségük, hogy ki tudják fizetni a számláikat, nem sokkal később pedig a cég vezérigazgatója, Nancy Dubuc is távozott. Áprilisban bejelentették, hogy átcsoportosítás miatt megszüntetik a Vice News Tonight című műsorukat is, így válva meg több mint száz munkavállalótól.

(Kreatív via New York Post)