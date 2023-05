Szijjártó szerint már kiskortól el kell kezdeni magyarnak és kereszténynek nevelni a gyereket

Nevelési tanácsokat osztogatott Erdélyben a külügyminiszter: Szijjártó Péter kedden Nagyváradon egy óvodafejlesztési program kapcsán beszélt arról, hogy már kiskoruktól el kell kezdeni magyarnak és kereszténynek nevelni a gyerekeket, hiszen

a kereszténység és a magyarság „mindig is kéz a kézben járt" és „a történelem viharai közepette is a keresztény hitünk tart meg minket magyarnak". Szijjártó szerint ennek a megtanítását pedig minél előbb, már gyerekkorban meg kell kezdeni az ember életében, különben az egész egy „veszett ügy". Az erdélyi óvodák és bölcsődék építése, felújítása kapcsán mondta azt is, hogy a kereszténység az egyik legfőbb oka, hogy a magyarság „minden történelmi nehézség ellenére" máig fenn tudott maradni.

photo_camera Áprilisban általános iskolás gyerekekkel cipeltettek keresztet Makó utcáin, hogy újrajátsszák Jézus Golgotára vezető útját Fotó: Facebook/Farkas Éva Erzsébet

A külügyminiszter szerint a kormány az óvodaprogram 57 milliárd forintos alapjából 32 milliárdot költött el Erdélyben - csak szemléltetésképp, Rogán Antal minisztériuma tavaly 44 milliárdot költött arra, hogy elmagyarázza az embereknek, mi is a baj Brüsszellel, 2019-ben pont ugyanannyit pumpált bele kormányzati rendezvényekbe, mint amennyit eddig az erdélyi óvodákba és bölcsődékbe, hat év alatt pedig 197 milliárd forint ment el a Brüsszelt támadó plakátokra, újsághirdetésekre és közösségi média videókra.

(via MTI)