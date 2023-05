24 százalék az infláció

Áprilisban 24 százalékkal voltak magasabbak az árak Magyarországon, mint egy évvel korábban, írja a KSH. Ez valamivel alacsonyabb a decemberi inflációnál, de magasabb a novemberinél.

Az élelmiszer-infláció 37,9 százalék, márciusban 42,6 volt. Itt is lassú, enyhe javulás látszik, de élelmiszerdrágulásban továbbra is Európa-bajnokok vagyunk, márciusban is messze előztük a környékbeli országokat is. (Áprilisi nemzetközi adatokat jövő héten adnak ki.)

Élelmiszerek közt a rekorderek:

vaj, vajkrém (62 százalék)

kenyér (62 százalék)

tojás (51 százalék)

száraztészta (48 százalék)

péksütemények (47 százalék)

Ha nem az egy évvel korábbi árakat vesszük alapul, hanem az előző hónapot, akkor összességében nem sokkal, 0,7 százalékkal nőttek az árak, az élelmiszerek pedig nem drágultak márciushoz képest. Ez persze csak átlagosan igaz,