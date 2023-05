Dúró Dóra elment az orosz propagandatévébe, és elmondta, hogy Ukrajnának le kell mondania a területeiről

A tavaly februárban Európa-szerte betiltott állami tulajdonú Russia Today - amelynek vezetője szerint a kínai cenzúra minden nagyhatalom számára követendő példa - adásának vendége volt kedden az országgyűlés alelnöke és a Mi Hazánk elnökhelyettese, Dúró Dóra, hogy felmondja a kötelező orosz propagandát és a legnépszerűbb háborúval kapcsolatos összeesküvés-elméleteket. Úgy, mintha legalábbis az minden magyar választó közös akarata lenne.

A képviselő azzal kezdte a beszélgetést, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása óriási nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért a magyar kormány azt csak akkor hagyná jóvá, ha Putyin is. Majd hozzátette, hogy a béke a legfontosabb, de szerinte a realitások azt diktálják, hogy egy olyan nagyhatalommal szemben, mint Oroszország,

nem lehet nyerni. Az Egyesült Államok és a Nyugat árnyékában megbújó Ukrajnára a politikus szerint nem lehet független félként tekinteni, és ha az ország képes meglátni a „valóságot", inkább átadja az összes megszállt területét az oroszoknak - hiszen csak ez hozhat békét.

A beszélgetés végén Dúró a trumpista Fox News bukott tévésétől, Tucker Carlsontól is idéz, mondván, hogy az ukrán elnök valójában béke- és demokráciaellenes. A képviselő egyébként az abortusz és a koronavírus elleni oltás kapcsán is tett már félrevezető állításokat - a szeptemberben az éj leple alatt meghozott szívhangtörvény kampányát is hamis információkra és ferdített kutatási eredményekre alapozta.