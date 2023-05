Egyiptom tűzszünettel próbálkozik, de tovább folytatódnak a harcok a Gázai övezetben

Hónapok óta a legsúlyosabb harcok zajlanak Izrael és a gázai fegyveresek között: szerdán palesztinok csaknem háromszáz rakétát lőttek Izraelre, az izraeli hadsereg pedig azt állítja, hogy az Iszlám Dzsihád ötven célpontját találta el, és megölte a terrorszervezet több vezetőjét is.

Az egyiptomi közmédia szerda este jelentette be, hogy az egyiptomi kormány hajlandó lenne elősegíteni a tűzszünetet a két fél között - hasonlóra korábban is volt már példa -, de Izrael és a palesztin fegyveresek részéről nem érkezett azonnali megerősítés. Nem sokkal ezután újabb rakétát lőttek ki Izrael déli részére, és további csapásokat mértek a Gázai övezetben is.

photo_camera Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Az Iszlám Dzsihád a gázai fegyveres erők ernyőszervezete, amely a Hamász után a második legnagyobb militáns csoport a területen, az izraeli hadsereg három vezetőjüket gyilkolhatta meg. A halottak és sérültek számában ellentmondásosak a sajtóértesülések, de becslések szerint az elmúlt két nap támadásainak legalább húsz halálos áldozata és negyvenöt sérültje lehet, köztük sokan civilek. (via Reuters; BBC; AP)