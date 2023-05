Hirtelen kémkedés lett, ami eddig bevett gyakorlat volt

A kínai hatóságok hétfőn lerohanták a Kínára szakosodott nemzetközi tanácsadócég, a Capvision több székhelyét, azzal vádolva a vállalatot, hogy nem tartja be a hatályos nemzetbiztonsági törvényeket, és érzékeny információkat juttatott el külföldre. Az összehangolt akció során Pekingben, Sanghajban, Szucsouban és Sencsenben szállták meg az irodákat, és miközben kihallgatták az alkalmazottakat, számítógépeket és merevlemezeket foglaltak le.

Az amerikai Capvisiont 2006-ban hozták létre tanácsadók és pénzügyi elemzők, mára 700 alkalmazottja van, közülük több mint ötszázan Kínában élnek és dolgoznak, és az egyik legfontosabb szereplőnek számítanak a nyugati cégek számára az országban létrehozott tanácsadói piacon: több mint kétezer ügyfelet szolgál ki a New York-i és sanghaji központú cég, amely azt állítja, hogy összesen 450 ezer kínai szakértővel van kapcsolatban.

Az akciót nagy erőkkel követte a pártmédia is, az aznapi híradókban 15 perces blokkot szenteltek a razziasorozatnak, ebből is sejthető, a határozott fellépés csak részben szólt a konkrét vállalatnak, emellett cél volt az is, hogy a kínai állam világos üzenetet küldjön a hasonló cégeknek: egyre kevésbé látják őket szívesen az országban.

Persze ezt már a Capvision elleni razzia előtt is lehetett sejteni, az elmúlt hónapokban több rajtaütés történt hasonló tevékenységet végző külföldi vállalatokkal szemben. Ezek a tanácsadó vállalatok eddig fontos szerepet töltöttek be, a kívülről nézve sokszor meglehetősen átláthatatlan kínai üzleti világban segítettek eligazodni a befektetni akaró külföldi cégeknek. Segítettek feltérképezni a helyi szereplőket, igyekeztek előásni konkrét adatokat egy-egy kinézett cég teljesítményéről, amióta pedig az Egyesült Államok és az EU is szankciókat vetett ki egyes kínai szereplőkkel szemben, segítettek biztosra menni abban is, hogy a nyugati cégek nem fogják megsérteni az exporttilalmi előírásokat.