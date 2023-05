Karácsony buszjegyet küld Gulyásnak, hadd utazzon a Lánchídon

„Itt lenne az ideje, hogy egy kicsit kiszálljanak az állami autókból, lélegezzenek nagyot, nézzenek körül és vegyék például észre a budapesti közösségi közlekedést. Nagyot fognak csodálkozni” - írta Karácsony Gergely főpolgármester Gulyás Gergely délelőtti nyilatkozata után.

photo_camera Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A miniszter arról beszélt, hogy az autómentes Lánchíd nem környezetbarát, mert neki például a távolabb levő Erzsébet híd felé kellene kerülnie a kormányinfó után, hogy feljusson a Karmelitába. (Azért csak kellene, mert mint mondta, állami autóval felengedik a Lánchídra.)

A kormányinfó helyszínéről gyaloglással együtt negyedóra alatt eljuthat az ember a Karmelitába, ha buszra száll. Gulyás ezt a lehetőséget nem hozta szóba.

Karácsony szerint ha Gulyás kiszállna a kocsiból, rájöhetne, hogy „szirénázás nélkül is gyorsan el lehet jutni még a várba is. Hogy segítsem ezt a felismerést, küldök BKK gyűjtőjegyet Gulyás Gergelynek, lehet vele menni a Lánchídon is. Meglátja, jó lesz”.

Most csak a BKK járatai, a taxik, a biciklisek és a motorosok hajthatnak át a Lánchídon, a BKK ezt a rendszert tartaná meg a felújítás után is.