Minden idők legnagyobb kriptobotránya után állítanák bíróság elé Shaquille O’Nealt, de hónapok óta képtelenség beidézni

Április közepén úgy nézett ki, hogy véget ért a hónapokon át tartó hajsza, és végre sikerült beidézni az Egyesült Államok egyik legismertebb ex-kosarasát, Shaquille O’Nealt abban a csoportos keresetben, amit az FTX-féle gigantikus kriptocsalási ügyben indítottak.

A 216 centi magas, 140 kilónál is nehezebb Shaquille O'Neal az NBA történetének egyik legnagyobb centere volt, saját minifesztiválja van, és rendszeresen szerepel a tévében, ennek ellenére hónapokon át meg tudta úszni, hogy át kelljen vennie az idézést. És bár pár hete úgy tűnt, hogy ennek vége, a sztori kedden újabb fordulatot vett.

Tavaly novemberben ment csődbe az egyik legnagyobb kriptótőzsde, az FTX, és utána viszonylag gyorsan kiderült, hogy nem csak ügyetlen vagy szerencsétlen pénzügyi tranzakciók vezettek az összeomláshoz, hanem Sam Bankman-Fried és társai szándékosan csapolták meg az ügyfelek pénzét, hogy aztán kockázatos befektetéseket indítsanak azokból. Az FTX-sztorit ma már az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb pénzügyi csalásaként emlegetik, és a bukásuk rendkívül súlyos károkat okozott az egész kriptovilágnak. (Erről jóval részletesebben is írtunk tavaly.)

photo_camera Fotó: PARAS GRIFFIN/Getty Images via AFP

A megelőző évek ugyanis a kripto hatalmas léptékű felfutásáról szóltak, és az FTX rendkívül ügyesen használta ki a felhajtást, többek között hírességeket is a sztorijuk mellé állítva: az NFL-sztár Tom Brady és szupermodell neje, Gisele Bündchen, a kosaras Stephen Curry, vagy a humorista Larry David mellett Shaquille O’Neal is az FTX reklámarca lett. (Érdekesség, de az egyetlen híresség, akiről már kiderült, hogy átlátott a szitán, az Taylor Swift volt, aki a hírek szerint százmillió dolláros együttműködésre mondott nemet, mert gyanús lett neki, hogy az FTX kriptoeszközei valójában nem regisztrált értékpapírnak minősülhetnek, ami jogi eljárást vonhat maga után. És persze, a hír megjelenése után sokan megírták, hogy Swift vélhetően csak a jogászai és befektetési bankár apja tanácsára lett óvatos, de akkor is, ő volt az egyetlen a rengeteg pénzt kereső szupersztárok között, aki vette a fáradtságot, hogy kikérje a jogászai véleményét.)

És miután az FTX összeomlott, hamar nagy figyelem hárult azokra a hírességekre is, akik ugyan valószínűleg nem tudtak a csalásokról, de arcukat és nevüket adták ehhez az átveréshez. A megtakarításaikat elveszítő befektetők nevében nyújtott be Sam Bankman-Fried mellett ellenük is csoportos keresetet a Moskowitz ügyvédi iroda, azt állítva, hogy tevékenységükkel megkárosították az ügyfeleket.