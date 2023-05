"Mindenkinek joga van ahhoz, hogy legyen hol laknia”

Az Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) 10 évvel ezelőtt segítette első hajléktalan ügyfeleit felújított lakásba. Azóta egyre nehezebb társadalmi és politikai környezetben, egyre több lakhatási szegénységben élő embernek adnak lehetőséget a méltóságteljes élethez Budapesten.



(ULE) 10 évvel ezelőtt segítette első hajléktalan ügyfeleit felújított lakásba. Azóta egyre nehezebb társadalmi és politikai környezetben, egyre több lakhatási szegénységben élő embernek adnak lehetőséget a méltóságteljes élethez Budapesten. Az állami ellátórendszer kudarcával szemben úttörő szemléletű szociális bérlakásrendszerrel valós kiutat adnak több száz embernek. Alapelvük szerint a lakhatás emberi jog, ami a társadalomban való részvétel nélkülözhetetlen feltétele.



Az Utcából Lakásba! Egyesület története egy 2012-es esettel kezdődött, amikor a kőbányai önkormányzat le akarta bontani hajléktalan emberek kunyhóit a Terebesi erdőben. Segítségükre sietve Kovács Vera és Bende Anna szociális munkások - még A Város Mindenkié (AVM) csoport tagjaiként - az érintettek mellé állva tárgyalásokba kezdtek a kerület akkori vezetésével. Végül azt is elérték, hogy az erdőben élők bérlakásokhoz jussanak a következő években. A kerület első körben két romos lakást szavazott meg nekik, amiket az AVM civilekkel és önkéntesekkel közösen felújított és lakhatóvá tett. 2013-ban, amikor Kovács, Bende és társai már Utcáról Lakásba! néven hívták magukat, elértek az első beköltözés megvalósításáig - aminek idén ünnepli 10. évfordulóját az egyesület.

Az ügy előrevetítette, hogy a továbbiakban hogyan fognak a lakhatási szegénységnek leginkább kiszolgáltatottakért dolgozni. Az ULE a kezdetektől fogva változó tempójú fejlődési történet, aminek legfontosabb mérföldkövei közé tartozik, hogy



2014-ben bejegyezték őket a bíróságon és alapszabályba foglalták itthon úttörőnek számító, Lakhatás Elsőként szemléleten alapuló szociális munkájukat;

2016-ra Kunyhóból Lakásba! és Lakásügynökség programjukból nyílt pályázat lett. Ezeket több kerület felé is kinyitották, emellett innentől kezdve már munkabér fejében alkalmaznak szociális munkásokat;

2020-ban az ENSZ Habitat és World Habitat nemzetközi lakhatási szervezetek díjjal tüntették ki szociális bérlakásrendszerüket;

2021-ben lakásügynökségük számszerűen megerősödött. A Budapesti Önkormányzattal együtt kidolgozták egy nagyszabású Fővárosi Lakásügynökség tervét - erről azóta nem lehet tudni, hogy a megvalósítása hol tart* -, amiből bármelyik önkormányzat számára hasznosítható kézikönyvet készítettek;

2022-ben a totális orosz-ukrán háború kitörése után albérlet-támogatási programot indítottak ukrán menekülteknek;

2023-ra szociális programjaikon keresztül 101 bérlő, 300 albérlet támogatott ügyfél és 49 általuk kezelt lakással dolgoznak, miközben az idén rekordszámú beköltözőt is ünnepelhetnek. (Az ULE-sztorit összefoglalták hoszabban egy idővonalon is.)

Rendszerszinten a lakhatási szegénység ellen



Az ULE azért, hogy minél több közterületen élő ember költözhessen önállóan szociális bérlakásba, jelenleg Budapesten tud dolgozni kis méretű ügyfélkörükkel. Programjaik mögött az a meggyőződés húzódik meg, hogy a lakhatási válsággal rendszerszinten kell foglalkozni.



Lakásügynökségük megfizethető áron nyújt lakhatást rászoruló embereknek, jellemzően családoknak. Ebben elsősorban magántulajdonú lakásokat hasznosítanak szociális bérlakásként. Az ügynökségen keresztül a lakástulajdonosok a piaci ár alatti összegért adhatják ki üresen álló ingatlanjaikat, az egyesület cserébe gondoskodik a bérlő kiválasztásáról, a szerződéskötésről, és a lakások felújításáról és karbantartásáról.

Első akciójukból született Kunyhóból Lakásba! programjukban használaton kívüli, rossz állapotú önkormányzati lakásokat újítanak fel a leendő bérlők, civil szervezetek és magánadományozók bevonásával. Ezekbe aztán otthontalan, köztéren vagy kunyhókban élő családok költözhetnek, akik szociális alapú lakbért fizetnek. Így a projekt az önkormányzatoknak bevételt, a bérlőknek pedig fenntartható lakhatást biztosít.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

Mivel utcából lakásba kerülni, majd fenntartható új életet kezdeni nem egyszerű és nem is azonnali folyamat, ezért az egyesület ügyfeleivel a beköltöztetés után is szociális munkát végez közösségi szinten, és egyéni segítségnyújtással is. Adj Munkát!, Sorstárs segítő és Női csoportjaik találkozóit rendszeresen tarják, emellett időről időre közösségi programokat - például szülinapi bográcsozást - is szerveznek, ahol találkozhatnak egymással az ügyfeleik és a munkatársaik is.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta működtetnek Szolidáris Lakhatás albérlet-támogatási programot ukrán menekülteknek. Ebben a résztvevő családok lakbérének egy részét biztosítják lakástulajdonosokkal kötött szerződés alapján. Ehhez legnagyobb részben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és az EU menekülteket segítő programja (EPIM) biztosítja az anyagi támogatást, de a projektet a World Habitat, az Erste Stiftung és a Habitat for Humanity Magyarország is támogatja.

Elsőként Lakhatást!



Az Utcából Lakásba Egyesületet eredetileg négy szociális munkás alapította, akik korábban az állami ellátórendszerben dolgoztak, de kiábrándultak belőle. Az alapítók közül Kovács Vera és Bende Anna máig közösen vezetik az egyesületet.

Alapelvük az, hogy „a biztos lakhatás emberi jog, egyben a társadalmi részvétel és a személyes jóllét egyetlen lehetséges alapja is”.

photo_camera Bende Anna és Kovács Vera, az Utcából Lakásba! Egyesület alapító-társelnökei. Fotó: ULE

Megközelítésük szerint az állami hajléktalanellátó rendszer a legsérülékenyebbek döntő részének nem ad választ a problémáira, a hajléktalanságból és az intézményrendszerből való kivezető úthoz képtelen valós és hosszú távon működő megoldásokat nyújtani. Az egyesület azért működtet ettől eltérő szemléletű szociális lakhatási szolgáltatást, mert a szociális törvény szerinti ellátás egyértelműen nem felelt meg azoknak az egyébként dolgozó, erdei kunyhóikat rendben tartó embereknek, akikkel 2012-ben elkezdtek dolgozni - mondta Kovács, aki szerint ez a helyzet ma sem jobb.



Az általuk is alkalmazott szemlélet és módszer a nyugaton egyre nagyobb teret hódító Elsőként Lakhatást modell. Alapvető állítása, hogy a hajléktalanság olyan összetett probléma, amit először a köztéren élő emberek elsődleges igényére reagálva a lakhatás biztosításával, majd az ügyféllel közös munka során támogató szolgáltatásokkal lehet tartósan megváltoztatni. Eszerint a gondozási folyamat a leghatékonyabban lakásban élő emberrel folytatható le, ezért a szolgáltató az egyéni segítséget is így nyújtja (szemben a magyar állami ellátással, ami a lakhatást végcélnak tekinti.).

Kovács szerint a tizedik évfordulón még nagyobb szükség van a munkájukra, mint mikor elkezdték, miközben a lakhatási helyzet csak rosszabb lett, és egyre nehezebb politikai környezetben, egyre nagyobb nyomás alatt kell dolgozniuk. Szerinte mára még egyértelműbben látszik, hogy a lakhatási válság nemcsak a legelesettebbeket érinti, hanem társadalmi szintű jelenség. Eközben az önkormányzati lakások száma a rendszerváltás óta folyamatosan csökken, az egyesület állami támogatást pedig még soha nem kapott tevékenységére - mondta.

Az Utcáról Lakásba! Egyesület fontosnak tartja, hogy a szállókon kívülre is eljussanak történetek a hajléktalan emberek sorsáról, és hogy a lakhatási válság problémája ismert legyen. Évfordulós közleményükben azt írják, hogy híreiket mára több ezren olvassák és egyre több önkormányzatnál dolgozzák fel szakmai anyagainkat. “Szociális szervezetként abban a nehezen elfogadható társadalmi környezetben, amiben élünk, feladatunknak tartjuk a szemléletformálást” - mondta Kovács Vera.



Az ULE a 10. születésnapi támogatói programsorozata részeként május 13-án Könyvhajlék néven egyszerre online és offline jótékonysági aukciót tart, ahol többek közt a friss Kossuth-díjas Baki Imre, vagy Nádasdy Ádám és Szabó T. Anna alkotásaira lehet licitálni. Otthonmesék online aukciójukon május 12. este 10-ig fogadják az ajánlatokat. Az aukciók és a művek itt megnézhetőek. A 10. évfordulóra készített oldaluk itt található. A szervezetet támogatni pénzzel, tárgyi adományokkal vagy önkéntességgel itt lehet.

* Érdeklődtünk a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy hol tart a 2021-ben bemutatott Fővárosi Lakásügynökség megvalósítása. Amint megkapjuk a választ, beszámolunk az ügyről.