Robogás az összeomlás felé, busszal vagy autóval

Ellenzéki helyzetjelentés

Csütörtök délelőtt hat ellenzéki párt képviselője ült le beszélgetni a Republikon konferenciáján, leginkább arról, hogy mik az elmúlt egy év tanulságai, és hogy 13 év kudarc után mégis milyen úton kellene elindulniuk a pártoknak. Mint helyszíni riportunkban írtuk, teljesen esetleges volt, hogy éppen miben ki kivel ért egyet, de talán Kunhalmi Ágnes fogalmazta meg legjobban a félelmeket: „öngyilkosság felé robogunk”.

Volt kormányinfó is csütörtökön, ahol kiderült, hogy Gulyás Gergely szerint „profi és kifogástalan” volt a rendőri fellépés a Karmelitánál (kapcsolódó hír, hogy kilenc fiatal ellen indítottak eljárást, mert eltakarták az arcukat). Gulyás az eseményen arról is beszélt, hogy szerinte az autómentes Lánchíd nem környezetbarát, mert neki például a távolabb levő Erzsébet híd felé kellene kerülnie a kormányinfó után, hogy feljusson a Karmelitába. (Azért csak kellene, mert mint mondta, állami autóval felengedik a Lánchídra.)

A sajtótájékoztatón nem került szóba, hogy a miniszter akár tömegközlekedéssel is eljuthat a Várba és az út mindössze negyedóra lenne, de a délután folyamán aztán Karácsony Gergely küldött buszjegyeket a miniszternek, mire Gulyás válaszolt, hogy köszöni, de neki a tömegközlekedés nem újszerű élmény, évtizedekig csinálta. Kiderült az is, hogy biztonsági okokra hivatkozva végül elhalasztották Gulyás izraeli útját, ami hétfőn kezdődött volna. Csütörtöki hír volt, hogy Izrael és az Iszlám Dzsihád továbbra is támadja egymást, izraeli rakétacsapás végzett az egyik parancsnokkal.

Írtunk arról is, hogy a szerdán kórházba került Gálvölgyi János állapota a családja beszámolója szerint súlyos, de stabil, míg Győrfi Pál elmondta, hogy nem kivételezhetnek a híres emberekkel a mentők, de ettől még persze kivizsgálják, hiba miatt nem küldtek-e sokáig mentőautót a színészhez.

a „meleg” szót „magyarra” cserélték egy versben a Katolikus Pedagógiai Intézet által kiadott gimnáziumi irodalomgyűjteményben. A Szó című vers alkotója, Kiss Judit Ágnes estére aztán megírta, hogy kiderült, honnan kerülhetett be az átírt verzió a tankönyvbe, és hogy a kiadó ki fogja javítani a dolgot.

A háború

Miközben Zelenszkij arról beszélt, hogy még időre van szükségük az ellentámadás megindításához, az utóbbi napokban még az eddigieknél is jobban elszabadult Prigozsin már azt mondta, hogy nagyon rosszul állnak Bahmutnál és ez az orosz hadsereg hibája. Részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a Wagner vezére hogyan radikalizálódott tovább a közelmúltban, és hogy most már nyíltan Putyinnak is üzenget, amit vélhetően nem hagyhat a Kreml se sokáig szó nélkül.

Hír volt még a nap folyamán, hogy nagy hatótávolságú rakétákat küldenek a britek Ukrajnának, míg az Egyesült Államok szerint Dél-Afrikából vittek fegyvereket az oroszoknak, és hogy gólyafészek miatt nem tudnak elbontani egy szovjet emlékművet Ukrajnában.

A világ

photo_camera Hszi beszéde az idei pártkongresszusról, Pekingben kivetítve Fotó: JADE GAO/AFP

Peking rászállt az amerikai tanácsadócégekre, amelyek nyugati vállalatoknak segítenek átvilágítani a gazdaság szereplőit. A kínaiak szerint csak a kémkedés ellen lépnek fel, de a nyugatiak azt mondják, így még kevésbé mer majd bárki is befektetni az országban.

És megírtuk azt is, hogy minden idők legnagyobb kriptobotránya után állítanák bíróság elé Shaquille O’Nealt, de hónapok óta képtelenség beidézni: az exkosaras szupersztár hiába 216 centi és szerepel rendszeresen a tévében, nem tudják átadni neki az idézését az FTX csalássorozata miatt indított kártérítési perben.

