Szlovákia ideiglenes visszaállítja a határellenőrzést

Szlovákia ideiglenes határellenőrzést vezet be május 24. és június 8. között a Magyarországgal, Ausztriával, Lengyelországgal és Csehországgal közös határszakaszain, valamint a nemzetközi repülőtereken, közölte az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken. Ez idő alatt csak a kijelölt határátkelőhelyeken lehet majd belépni az országba. Az ideiglenes ellenőrzés bevezetését április végén jelentette be Pozsony, az intézkedést azzal indokolták, hogy a szlovák fővárosban rendezik május utolsó hétvégéjén a Globsec biztonságpolitikai konferenciát.