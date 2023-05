Két vadászgépet és két helikoptert vesztett az orosz légierő szombaton

Egyetlen nap alatt négy gépét is elvesztette az orosz légierő, írják ukrán lapok. Az orosz állami hírügynökség eddig egy helikopter és egy vadászgép lezuhanásáról számolt be, mindkettő az Ukrajnával határos, oroszországi Brjanszk megyében történt. Az Mi8-as helikopter a szemtanúk szerint Klinci város közelében kigyulladt, majd lezuhant. A fedélzetén lévő mindkét ember életét vesztette.

Nine crew members died in the crash of Mi-8 helicopters and Su-34 and Su-35 fighters in the Bryansk region. It is reported that they were flying as part of a group to bomb the Chernihiv region, but then became heavier than air. pic.twitter.com/bzGet9ra5b

Szintén az ukrán határhoz közel zuhant le egy Szu-34-es vadászgép is. Egyelőre sem az áldozat számáról, sem a baleset okáról nem közöltek részleteket. Ukrán lapok szerint szombaton lezuhant még egy orosz Mi-8 és egy Szu-35-ös bombázó is



❗️ Another Russian fighter jet was shot down today near Bryansk



Russian media are reporting that four aircraft were shot down in the Bryansk region today.



According to their information, these were two Mi-8 helicopters and two fighters Su-34 and Su-35, which were returning from… pic.twitter.com/VB6106GQhv