Az ukránok folytatják az ellentámadást Bahmutnál

Az ukrán erők folytatják az ellentámadást Bahmut térségében, írja az Institute for the Study of War (ISW). Egy orosz katonai bloggerre hivatkozva arról számolnak be, hogy az ukrán erők új állásokat hoztak létre Kurgyumivka (Bahmuttól 14 kilométerre délnyugatra) külterületén, és az orosz erőket a Szeverszkij Donec–Donbasz csatorna mögé szorították.

photo_camera Bahmut ukrán védői légvédelmi ágyúval lövik az orosz állásokat 2023. március 20-án Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

A blogger azt is állította, hogy az ukrán erők Predtecsine (16 km-re délnyugatra Bahmuttól) irányából Kliscsijivka (7 km-re délnyugatra Bahmuttól) felé nyomultak előre. Az ISW május 13-ig nem észlelt vizuális megerősítést további ukrán előretörésekről Bahmut délnyugati részén vagy máshol a térségben.

Az ukrán erők keleti erőinek parancsnoka, Olekszandr Szirszkij vezérezredes kijelentette, előrenyomulnak a front nem meghatározott területein, az ukrán vezérkar pedig arról számolt be, hogy a csapataik jelenleg aktív műveleteket folytatnak Bahmut térségében. A május 13-ai állapot szerint az ukrán erők 16,85 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel a térségben a közelmúltbeli ellentámadások során, írja az ISW.

Király András pénteken írt elemző cikket a 444-re, ebben az állt, hogy Bahmutnál elindult egy ukrán ellentámadás, de ez még nem Az Ellentámadás, csak kihasználják az orosz erők megosztottságát.