Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Microsoft megvegye a Call of Duty kiadóját

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Microsoft megvásárolja az Call of Duty, a World of Warcraft, a Candy Crush, az Overwatch és még egy sor elképesztően népszerű videójáték kiadóját, az Activision Blizzardot. Az unió versenyjogi hatóságának szerepét is ellátó bizottság úgy látja, hogy az Xbox játékkonzolokat is gyártó Microsoft eloszlatta azokat az aggályokat, amelyek szerint a felvásárlás túlzott versenyelőnybe helyezné a céget a felhőalapú videójátékok piacán, így részéről lezárhatják a 69 milliárdos, ezzel minden idők legnagyobb videójáték-piaci üzletének számító felvásárlást. A Microsoft még 2022 elején jelentette be, hogy felvásárolná az Activision Blizzardot, ez viszont akkora üzlet, hogy arra az EU-s, az amerikai és a brit versenyjogi hatóságnak is rá kell bólintania. A legnagyobb kérdés pedig, amit a hatóságok mérlegelnek, az az, hogy a felhő alapú játékszolgáltatások piacát mennyire alakítaná át ez az üzlet.

photo_camera A Call of Duty akkor éppen aktuális epizódjának hirdetése 2014. november 3-án egy New York-i játékszoftverboltban. Fotó: JEWEL SAMAD/AFP