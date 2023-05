Rácz András: Az, hogy a Barátság-vezeték még működik, azt mutatja, hogy az ukrán vezetésnek nem ment el az esze

„Egy háborúban álló ország felső vezetésében néha egészen extrém tervek, elképzelések is megfogalmazódnak.”

Ezt írja Rácz András történész arról a vasárnap megjelent Washington Post-értesülésről, ami szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték felrobbantását javasolta, hogy ezzel a magyar gazdaságnak is kárt okozzon.

Rácz szerint történelmi példák azt mutatják, hogy háborús helyzetben ilyen kijelentések el szoktak hangzani.

„Szóval összességében az, hogy február közepén egy elkeseredett, kimerült, túlhajtott Zelenszkij (ne feledjük, ekkor már egy éve háború van) dühében azt kiabálja az egyik miniszterének, hogy fel kellene robbantani a Barátság-olajvezetéket, önmagában még nem különösebben drámai fejlemény. Valószínűleg ennél sokkal durván dolgok is elhangzottak már Moszkvában is, Kijevben is az elmúlt tizenöt hónapban” - írja.

Az esetből ezzel együtt szerint jól látszik, hogy „az ukrán vezetésnek tényleg eléggé elege lehet a magyar kormány politikájából”.

„Ezt sejteni eddig is lehetett, de ez most egy elég erős megerősítés. Nem biztos, hogy erre az a jó reakció, hogy Budapest még tovább rugdossa az ukránokat.”

Azt is lehetett sejteni eddig is Rácz szerint, hogy a Barátság vezeték célpont lehet. Ugyanakkor:

„Az, hogy a vezeték még mindig a helyén van és működik, azt mutatja, hogy az ukrán vezetésnek nem ment el az esze. Ez jó eséllyel azzal is összefügg, hogy a Nyugatnak roppant erős befolyása van Ukrajnára, politikai, katonai és gazdasági értelemben egyaránt. Azt ugyanakkor, hogy ez mostanáig így volt, hiba volna automatikusan a jövőre irányuló garanciának is tekinteni.”

Az értesülés nyilvánosságra kerülésének Rácz szerint lehet még egy következménye.

„Azzal, hogy immár tényszerűen napvilágra került, hogy az ukrán vezetésben - bár nem komolyan, de mégis - felmerült a vezeték felrobbantása, megnyílt a lehetőség egy esetleges orosz hamis zászlós művelet előtt is. Ugyanis immár Moszkva is tudja, hogy Zelenszkijtől ez elhangzott. Ergo, ha a vezetékkel holnap történne valami, valahol az orosz-ukrán határ közelében, és Moszkva azt kommunikálná, hogy lám, lám, az ukránok csinálták, igen nehéz volna ám kibogozni, hogy ténylegesen mi történt.”

A történész szerint a történet legfontosabb tanulsága, hogy érdemes lenne csökkenteni a függést a Barátság kőolaj-vezetéktől. Rácz András ezért az esemény higgadt kezelését javasolja. Főleg, mert nem tudhatjuk pontosan, hogy valóban hitelesek a kiszivárgott információk - ugyanakkor mivel a Pentagon sem cáfolta (a hír a Pentagon Leaks keretében jelent meg), a következtetéseit Rácz András is az alapján vonta le, hogy igaznak fogadja az az értesülést.