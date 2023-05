Zelenszkij az Egyesült Királyságba utazik, hogy Rishi Sunak brit miniszterelnökkel tárgyaljon

Hétfőn „meglepetésszerű találkozóra érkezik” az Egyesült Királyságba Volodimir Zelenszkij – írja a BBC. Az ukrán elnök Rishi Sunak brit miniszterelnökkel tárgyal, Zelenszkij ezt Twitteren jelentette be:

„Ma – London. Az Egyesült Királyság vezető szerepet tölt be földi és légi erőink bővítésében. Ez az együttműködés ma folytatódik, találkozom Rishi barátommal. Személyesen és delegációkban folytatunk majd érdemi tárgyalásokat.”

Az Egyesült Királyság csütörtökön jelentette be, hogy Ukrajnát nagy hatótávolságú rakétákkal segíti.

Zelenszkij az elmúlt napokban több európai vezetővel is találkozott: Berlinben Olaf Scholz német kancellárral találkozott, előtte Rómában Sergio Mattarella olasz elnökkel és Giorgia Meloni miniszterelnökkel találkozott, a Vatikánban pedig Ferenc pápa is fogadta, majd Emmanuel Macron francia elnökkel is tárgyalt Párizsban. (BBC)