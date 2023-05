A magyar hokiválogatott hosszabbításban győzte le a franciákat a vb-n

Két vereség után Franciaországgal találkozott a világbajnokságon a magyar hokiválogatott, és előzetesen ez tűnt az egyik olyan meccsnek, ahol lehet némi esély a győzelemre.

A csoportmérkőzésen a franciák kétszer is vezettek, de mindkétszer visszajött a magyar csapat, előbb Stipsicz Bence, aztán Galló Vilmos egyenlített.

🚨Bence Stipsicz🚨@hockeyhungary is able to level the game in the final moments of the first period! 1-1 #IIHFWorlds #FRAHUN pic.twitter.com/uXD4I1heih