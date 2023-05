Bezár a becsületkasszás, antikapitalista torontói kávézó

Alig több, mint egy év működés után május 30-án bezár a torontói „The Anarchist” kávézó, írja a New York Post. A magát antikapitalistaként definiáló kávézó üzleti modellje részben közösségi támogatásra épült, a filterkávét becsületkasszás, „fizess, amennyit tudsz” modellben kínálta, miközben más italokért, például az eszpresszóért és teákért, valamint reggeli péksüteményekért pénzt kért (a kritikusok szerint túl drágán adták ezeket a termékeket).

A helyen könyveket, műalkotásokat, pólókat és más ajándéktárgyakat is árultak, pótolva a kiesett bevételt. Ezen kívül bárki beülhetett a teraszukra és használhatta a mosdót is, mindezt anélkül, hogy vásárolnia is kellett volna valamit.

Az antikapitalista üzleti modell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a tulajdonos, Gabriel Sims-Fewer ezt írta: „Sajnos az etikailag csődbe ment forrásokból származó generációs vagyon/magtőke hiánya miatt nem tudtam átvészelni a csendesebb, téli időszakot, és nem tudtam a hosszabb távú fenntarthatósághoz szükséges módon növekedni. A The Anarchist óriási siker volt minden tekintetben, rengeteget tanultam belőle, amit eljövendő projektekben szeretnék hasznosítani. Basszák meg a gazdagok. Basszák meg a rendőrök. Bassza meg az állam. Bassza meg ez a Kanadának hívott gyarmati haláltábor”.