Kigyulladt egy hostel Új-Zélandon, hatan meghaltak

Legalább hatan meghaltak és többen eltűntek, miután kigyulladt egy hostel Új-Zéland fővárosában, közölte Chris Hipkins miniszterelnök a helyi médiával. A mentőszolgálatokat helyi idő szerint nem sokkal éjfél után hívták ki a Wellingtonban található négyemeletes Loafers Lodge szállóhoz.

photo_camera Fotó: MARTY MELVILLE/AFP

Több tucat embert kimentettek az épületből, de a rendőrség szerint több embert továbbra is keresnek. A The New Zealand Herald mintegy harminc eltűntről tud. A rendőrség azt mondta, hogy nem tudnak pontosabbat mondani a halálos áldozatok számáról, amíg nem tudnak bejutni az épületbe. Nick Pyatt, a wellingtoni katasztrófavédelmi hatóság vezetője közölte, hogy sikerült megtalálniuk ötvenkét embert, de többen még hiányoznak.

„Sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy több halálos áldozattal járó incidens lesz” – közölte Pyatt, részvétét nyilvánítva az elhunytak hozzátartozóinak. „Ez a legrosszabb rémálmunk. Ennél rosszabb nem is lehetne” – mondta.

Az épület egyelőre ismeretlen okból kapott lángra. A szálló kilencvenkét vendéget tud fogadni, de pontosan nem ismert, hogy a tűz idején hányan tartózkodtak benne. (BBC, MTI)