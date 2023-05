Thaiföldön nyert a demokrácia, de a hatalomról majd a katonák döntenek

photo_camera Pita Limdzsaroenrat a választási győzelem után Fotó: JACK TAYLOR/AFP

Vasárnap, május 14-én két nagyon fontos választást tartottak a világ olyan országaiban, ahol egyaránt maga a demokrácia jövője kérdéses. A magyar és az európai közvélemény érthető módon inkább Törökországra figyelt, ahol Erdogan elnök hiába nem tudott nyerni mindjárt az első fordulóban, minden bizonnyal újabb öt évre elnök maradhat. Thaiföldön ezzel szemben valódi politikai földindulást jelentett a parlamenti választás: a délkelet-ázsiai országban a szavazók nagyon határozottan a szabadság és a demokrácia mellett tették le a voksot.



Merre? Előre

Bár Thaiföld királyság, és a 2014-es puccs óta egy katonai junta vezeti, a demokratizálódás jelei már az utóbbi években megjelentek. Thaiföld a 2023-as választások előtt is demokratikusabbnak számított olyan, az autokráciát választó országoknál, mint Törökország vagy éppen Magyarország, a májusi voksolás eredménye ehhez képest is hatalmas lépést jelentett előre. Már csak azért is, mert a szavazás legnagyobb nyertese is az Előre nevű, minden szempontból fiatal párt.

A thaiföldi közvéleménykutatások május 14-e előtt is szinte biztosra vették, hogy a választás vesztese az ország rojalista-miliitarista, hagyományos elitje lehet. Győztesnek viszont többnyire azt a Pheu Thai pártot jósolták, amelynek vezetője Paetongtarn Sinavatra, az országot 2001-2006 között vezető Thakszin Sinavatra lánya. Az idősebb Sinavatra volt az első thai politikus, akinek sikerült az említett hagyományos elit ellenében hatalomra jutni és kormányozni, és hiába él önkéntes száműzetésben, a thai belpolitika jelentős részben az ő örökségéről, az ahhoz viszonyulásról szól.

Thaksin Sinavatra húga, Yingluck is az ország miniszterelnöke volt 2011-től egészen a 2014-es katonai puccsig, ami után ő is külföldre menekült. A 36 éves Paetongtarn, aki a családi hagyományoknak megfelelően populista politikájával elsősorban a vidéki szavazókra támaszkodik, a család harmadik miniszterelnökségére pályázott, ám a Pheu Thai végül csak második helyen végzett a thai politika új csillagai, az Előre és Pita Limdzsaroenrat mögött.

photo_camera Pita és rajongója Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

A 42 éves Pita is politikailag aktív, Sinavatra-közeli családból származik, de már rég a saját útját járja. A külföldön, többek közt a Harvardon és az MIT-n töltött tanulóévek után előbb üzletemberként sikeres Pita 2019-ben lett parlamenti képviselő az Előre a Jövőbe Párt színeiben, amit nem sokkal később feloszlatott a katonai-politikai hatalomtól nem egészen független thai igazságszolgáltatás.