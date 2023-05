Az OTP feketelistázása miatt blokkolja a magyar kormány az ukrán fegyvervásárlásra szánt uniós pénzt

Szijjártó Péter szerdán elismerte, hogy a magyar kormány blokkolja az ukrán fegyvervásárláshoz nyújtott újabb uniós támogatást. A blokkolt részlet értéke 500 millió euró, amit jövő hétfőn kellett volna folyósítani.

A külügyminiszter szerdán arról beszélt Bécsben, hogy „a kormány addig nem hagyja jóvá az Európai Békekeret következő részletét, amíg Ukrajna le nem veszi a háború nemzetközi szponzorainak listájáról az OTP-t”. Hozzátette, hogy részben emiatt nem támogatják az újabb szankciókat sem, de ugyanúgy ellenzik a kínai cégeket érintő korlátozásokart is.

Szijjártó Péter szerint a tervezett tizenegyedik szankciós csomag „teljesen szembe megy a józan ésszel, ugyanis az előző tíz is kudarcot vallott”. Ugyanakkor üdvözölte, hogy bár egyesek még nem tettek le erről, egyelőre sikerült megakadályozni a nukleáris ipart sújtó korlátozásokat.

„Miután az Európai Unió és Oroszország együttműködésének szálait gyakorlatilag egyesével elvágtuk, rendkívül károsnak tartanánk, ha ugyanez elkezdődne az európai-kínai együttműködés szöveteinek szétvágásával is” - mondta.

Az Ukrajnának küldentő 500 ezer eurós támogatásról azt mondta, az leginkább az eszkaláció kockázatát növelné. „Azt várják tőlünk, hogy újabb gazdasági károkat nyeljünk be, eközben Ukrajna egyre ellenségesebben viselkedik Magyarországgal szemben, ellenséges döntéseket és intézkedéseket hoznak, és most már súlyos fenyegetések is elhangzottak az elmúlt napokban.”

Felemlegette, hogy szeptembertől megszűnnek jelenlegi formájukban a magyar közösség iskolái Kárpátalján. „Évek óta jelezzük ezt a problémát minden létező döntéshozatali fórumon, sehol nem hajlandók ezzel komolyan foglalkozni, néhány kivételtől eltekintve a nemzetközi intézmények, a nemzetközi politika szereplői szemet hunynak efölött”.

Botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna a háború nemzetközi szponzorainak listájára helyezte az OTP-t. Az ukrán hatóságok azzal gyanúsítják a magyar bankot, hogy olyan hitelezési jogszabály rendelkezései szerint jár el, aminek az alanyai a Donyeck és Luhanszk megyei orosz hatóságok. Szerintük az OTP „kedvező feltételek mellett nyújt hiteleket az orosz hadsereg” tagjainak, ideértve a fizetési halasztás lehetőségét kölcsöntörlesztés során.

„Ráadásul az elmúlt napokban robbant a hír, hogy az ukrán elnök a hazánkat is ellátó Barátság kőolajvezeték felrobbantását helyezte kilátásba, amivel egyértelműen Magyarország szuverenitását támadnák” - tette hozzá Szijjártó.

Szijjártó kijelentette, hogy amíg az OTP-t Ukrajna a háború nemzetközi szponzorainak listáján tartja, addig Magyarország nem tud beleegyezni olyan döntésekbe, „amelyek újabb gazdasági, pénzügyi áldozatvállalást várnának el az Európai Uniótól és annak tagországaitól”.

Hozzátette, hogy ugyanez a helyzet a szankciókkal is, ezeket is csak akkor tudják támogatni, ha az OTP lekerül a listáról.