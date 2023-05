Úgy tűnik, hogy megrongálódott, de talán nem ment tönkre az ukránok egyik Patriot légvédelmi rendszere a kettőből

A Kijev elleni legutóbbi orosz rakétacsapás során valóban megrongálódhatott az ukránok két Patriot légvédelmi rendszerének egyike, de amerikai források szerint nem végzetesen, bár az oroszok korábban azt állították, hogy megsemmisítették azt.

A háború kimenetele szempontjából is fontos, fejlett légvédelmi rendszerből eddig kettőt kapott Ukrajna: egyet az Egyesült Államoktól, egyet pedig közös ajándékként Németországtól és Hollandiától.

A Reuters hírügynökségnek két amerikai forrás is azt mondta, hogy az egyik Patriotot tényleg érte némi kár, de az nem drámai mértékű. Annyira nem, hogy az első állapotfelmérés alapján úgy tűnik, a sérült elem helyben is kijavítható lesz. A probléma pontos súlya azonban csak a következő pár napban fog kiderülni. Hasonló információt kapott a CNN is.

Az amerikai fejlesztésű Patriot az egyik legfejlettebb létező légelhárító rendszer, ami támadó repülőgépek, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták ellen is hatékony. Az oroszok kedden azt állították, hogy hiperszonikus rakétával megsemmisítették az egyik ukrán Patriotot.