Újabb kínai akkumulátorgyár jelezte, hogy Magyarországra jönne

Bár hivatalos bejelentés még nem volt, de az egyik legnagyobb kínai akkumulátorgyártó, a Sunwoda a közleményében írt arról, hogy Magyarországon építene gyárat. A Sunwoda többek között a Volkswagennek és a Volvónak szállít be. A Világgazdaság megjegyzi, hogy a cég a világ tíz legnagyobb, elektromos járművekhez akkumulátort gyártó cég egyike, a kilencedik pozíciót elfoglalva. A kínai piacon az ötödik helyen áll ebben a kategóriában.

A gyár érkezését a magyar kormány még nem erősítette meg, de Szijjártó Péter nemrég tért vissza Kínából, ahol arról beszélt, hogy újabb hárommilliárd eurónyi kínai autóipari beruházás jön Magyarországra a következő időszakban.

Nemrég jelentették be, hogy Debrecenben nem csak a kínai CATL akkumulátorgyára épül fel, hanem a szintén kínai Eve Energy is létrehoz egy üzemet a BMW kérésére. A 400 milliárdos beruházásba a magyar állam 14 milliárdot ad bele. Hogy a hasonló beruházásokból ne legyen túl nagy botrány, a kormány nemrég elintézte, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül is megtartható legyen.