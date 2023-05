75 millió dollárt fizetne peren kívül a Deutsche Bank Jeffrey Epstein áldozatainak

75 millió dollár kártérítésben állapodott meg Jeffrey Epstein, a kiskorúak zaklatásával, szexuális bántalmazásával gyanúsított néhai milliárdos, sok befolyásos ember, többek közt Bill Clinton, András yorki herceg és Donald Trump barátja áldozataival a Deutsche Bank. Az amúgy Donald Trump üzleti üzelmeit is finanszírozó bankóriás kezelte 2013-18 között Epstein számláit, és a milliárdos áldozatai azért tervezték perelni a bankot, mert szerintük annak fel kellett volna, hogy tűnjenek a gyanús pénzmozgások Epstein számláin.

photo_camera Audrey Strauss (csak a keze látszik) New York ügyvivő főállamügyésze 2020. július 2-án, a Ghislaine Maxwell elleni vádemelést bejelentő sajtótájékoztatóján mutat rá a felvételen éppen Maxwellt ölelgető Epsteinre. Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

Vagyis lényegében azzal vádolták a bankot, hogy szándékosan vagy figyelmetlenségből, de nem vették észre azokat az intő jeleket, amelyek arra utalhattak, hogy Epstein emberkereskedelemben vesz részt.

A New York Times tudósítása szerint a bank és az áldozatok között létrejött megállapodást még a szövetségi bíróságnak is jóvá kell hagynia.

A Deutsche Bank szóvivője, Dylan Riddle nem kívánta kommentálni a megállapodás hírét, csak annyit közölt, hogy a bank "több múltbéli ügylet kezelésében is jelentős előrehaladást ért el", és megerősítette belső ellenőrzését.

Az áldozatokat képviselő ügyvédek, David Boies és Brad Edwards tájékoztatása szerint a 75 millió dollárra Epstein 125-nél is több áldozata lesz jogosult, azok, akik korábban már kaptak kárpótlást a 2019-ben öngyilkosságot elkövető Epstein hagyatékából létrehozott, 125 millió dolláros kártérítési alapból. A két ügyvéd különböző ügyvédi irodáknál dolgozik, közös nyilatkozatuk szerint cégeik majd egy évtizeden át nyomoztak az ügyben, hogy végül felelősségre vonhassák Epstein pénzügyi és banki partnereit "az emberkereskedő szervezet fenntartásában játszott szerepükért".

A Deutsche Bank 2020-ban már peren kívüli egyezség keretében 150 millió dolláros büntetést fizetett a New York-i állami bankfelügyeletnek ugyanezért: hogy minden figyelmeztető jelzést figyelmen kívül hagyva elnézték Epstein gyanús pénzmozgásait.

Epstein amúgy azután lett a Deutsche Bank ügyfele, hogy a szexuális ragadozó korábbi bankja, a JPMorgan Chase minden kapcsolatot megszakított vele. Ez bevett gyakorlat volt a Deutsche Banknál, mely privát banki szolgáltatása beindulásakor szinte gondolkodás nélkül vett át híres-hírhedt ügyfeleket, akikkel más bankok már nem voltak hajlandók szóba állni - ugyanígy lett ügyfelük Donald Trump, akinek elnézték, hogy teljesen hamis értékbecsléseket ad saját ingatlanvagyonáról, majd ez alapján finanszírozták ügyleteit. (Via The New York Times)