Fidesz-közeli szervezetekhez csorogtak vissza a Samsung akkumulátorgyárának pénzei

A fideszes többségű Pest megyei közgyűlés mintegy 80 millió forintot osztott szét a héten fideszes politikusokat támogató és az ellenzéket támadó médiumokat működtető civil szervezetek között abból a pénzből, amit a kormány döntése miatt a Samsung akkumulátorgyára a gödi önkormányzat helyett a megyének fizetett be, írja a Magyar Narancs. 2020 tavaszán egy rendelettel különleges gazdasági övezetet hoztak létre az akkumulátorgyár területén, aminek következtében az ottani közterületek, közutak tulajdonjogát a kormánypárti többségű megyei önkormányzat szerezte meg, és itt a helyi adóztatás joga is átszállt a megyei közgyűlésre.

A megyei közgyűlés a befolyó több milliárd forintnyi forrásból különböző támogatási alapokat hozott létre, hogy azokból a Göd környéki településeken bejegyzett civil szervezetek között ossza szét a pénzt. Már korábban is a Fideszhez köthető civil szervezetek nyertek ezeken a pályázatokon. A közgyűlés most is 400 millió forintnyi támogatást osztott szét, amiből tízmilliók kötöttek ki olyan szervezeteknél, amik a Fideszt támogató oldalakat üzemeltetnek.

A lap szerint többek között ilyen a Dunakeszi Kistérségért Egyesület, ami 13,6 millió forintot kapott. A hozzájuk tartozó Térségi Tények nevű oldal leginkább az ellenzéket támadja. A Dunakanyar Média Alapítvány 20 millió forintot kapott, ez a szervezet adja ki a KDNP-s Rétvári Bence Vác központú választókerületének híreivel foglalkozó oldalt, a 0627.hu-t. A médiaoldalak finanszírozásán túl több egyesület kapott pénzt rendezvények, programok szervezésére is.