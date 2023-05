Kecskeméti Photoshop-katasztrófa: fordítva tartotta az igazgató a nemzeti színű szalagot, manipuláltatta az erről készült képet

Manipulálták a kecskeméti Táncsics Mihály Kollégium focipályájának avatóünnepségén készült sajtófotót, hogy senkinek se tűnjön fel: az igazgató, bizonyos Bibok Róbert fordítva fogja rajta a nemzeti színű szalagot. Nem sikerült.

A kollégium új, műfüves pályájának ünnepélyes átadása - ahol város- és intézményvezetők, politikusok, országgyűlési képviselők is felvonultak - egy hónapja volt, egy helyi olvasó viszont csak most hívta fel rá a figyelmet, hogy az intézmény Facebook-oldalára kikerült fénykép és a sajtófotó között van egy apró különbség. Az eredetit megtaláltuk a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia weboldalán is.

photo_camera Fent az avatásról készült eredeti fotó a kecskeméti labdarúgó akadémia honlapjáról, lent a kollégium Facebook-oldalán látható kiigazítás. Fotó: KTE Akadémia és Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium Facebook-oldala

A Kecsup szerint az esemény tipikus pillanata volt, amikor ünnepélyesen átvágták a trikolór szalagot, majd ebből egy-egy darabkát lenyestek, és átadták az avatóknak. Így tett szert az ő kis zászlójára a kollégium igazgatója is, akit megviccelt a sors - majd a kollégium egyik diákja is, aki mémet gyártott a bakiból. A lap kérdésére Bibok Róbert igazgató azt mondta, hogy „személyes pedagógiai célú elbeszélgetés történt a diákkal, mely során elismerte hibáját, és elnézést kért.” Azt viszont cáfolta, hogy kirúgta volna a diákot.