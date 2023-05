Rétvári Bence felháborodott egy képregényen, amiben fiúk csókolóznak

Hosszú Facebook-bejegyzésben fakadt ki a belügyminiszter-helyettes, amiért „egy ismerőse" két fiú csókját is ábrázoló, tiniknek szóló képregényre bukkant egy könyvesboltban. Az eredetileg angol nyelvű Szívdobbanás minden nagyobb hazai könyvesbolt polcain megtalálható, az alapsztori pedig az, hogy

két fiú egymásba szeret. Pintér Sándor helyettes államtitkára egy gyors műelemzésben úgy ír erről a tinédzsereknek szóló képregényről, mint a gyanútlan olvasóra leselkedő, lopakodó veszélyről, amiről egy átlag olvasó első ránézésre észre se venné, hogy „inkább felnőtteknek való", a szülő pedig „nem tudja, hogy most őt akarják provokálni, vagy a gyerekét átnevelni".

Rétvári értekezik a gender - társadalmi nem - fogalmáról, egyébként hibásan és félrevezetően; a gyerekek identitásfejlődéséről; politikai cenzúráról és múltbeli könyvégetésekről, az agresszív európai gender-lobbiról - amelynek valódi célja szerinte „a család relativizálása és gyengítése" - és a tavaly jogsértő módon lezajló és érvénytelen eredménnyel zárult „gyermekvédelmi" népszavazás sikerességéről is. Majd felszólítja a melegjogi szervezeteket és a könyvkiadókat, hogy ne terjesszenek „ilyen tartalmakat".

„Láttunk a történelemben már ilyet. Először csak be kellett engedni a divatos ideológiát az irodalomba, aztán már csak politikailag korrekt könyvek jelenhettek meg, a többinek nem volt maradása (cenzúra, zúzda, rosszabb esetben égetés)", írja az államtitkár. A négykötetes könyv - amiből sorozat-adaptáció is fut a Netflixen - egyébként a kiadói ajánlás szerint is 18 éven felülieknek szól.

