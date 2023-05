Meghalt Andy Rourke, a The Smiths basszusgitárosa

Ötvenkilenc éves korában meghalt Andy Rourke, a The Smiths rockzenekar basszusgitárosa. A zenész régóta hasnyálmirigyrákkal küzdött. A hírt barátja és zenésztársa, Johnny Marr gitáros jelentette be a Twitteren. Marr kedves emberként és lényűgözően tehetséges zenészként jellemezte Rourke-ot.

Rourke hétéves korában kezdett el gitározni. Tizenegy évesen ismerkedett meg Marr-ral, akivel legjobb barátok lettek, tizenöt éves korukban már egy házban is éltek. Marr 1982-ben alapította meg a The Smiths-t, mely két basszusgitárost is kipróbált, mielőtt Rourke csatlakozott a bandához.

photo_camera Andy Rourke 2013-ban Fotó: CRAIG BARRITT/Getty Images via AFP

A manchesteri The Smiths az 1980-as évek brit rockzenéjének meghatározó szereplőjévé vált. Rourke mind a négy stúdióalbum elkészítésében részt vett, az 1987-es feloszlásig végig tagja volt a bandának. Egyedül 1986-ban zárták ki két hétre a heroinfüggősége miatt.

Rourke karrierjének későbbi szakaszában rádiósként dolgozott.

(via BBC)