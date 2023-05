Most már tényleg itt a nyár, elő a papucsokkal!

Pénteken kelet felől egyre többfelé csökken, felszakadozik a felhőzet, az ország nagy részén már több órára kisüt a nap, nyugaton, északnyugaton lehetnek még tartósabban felhős tájak – írja az Időkép, és ezzel még nem érnek véget a jó hírek. Előrejelzésük szerint ugyanis délután akár 26 fok is lehet.

Sőt, a hétvégén még ennél is több napsütés várható, tényleg csak néhol találkozhatunk futó záporral vagy zivatarral, az Időkép szerint „kora nyári időre van kilátás”, és akár 29 fokos meleg is lehet. Hasonló idő várható vasárnap, sőt a jövő hét elején is, bár akkor kicsit több lesz a gomolyfelhő.