Zelenszkij jelen lesz a G7 csúcson Japánban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tervek szerint ezen a hétvégén személyesen jelenik meg a G7 országok csúcstalálkozóján Hirosimában, jelentette több tisztviselő.

Biztonsági okokból azt nem tették közzé, hogy Zelenszkij mikor érkezik Japánba. A csúcstalálkozón jelen lesz Joe Biden amerikai elnök, akivel Zelenszkij egy személyes külön megbeszélést is tervez. A háromnapos találkozó alatt az orosz-ukrán háborúról lesz szó, valószínűleg szóba fog kerülni a szankciók végrehajtása, az, hogy F-16-os vadászgépeket szállítsanak-e Kijevnek, valamint a fegyverszünet és béketárgyalások lehetősége.

Zelenszkij eredetileg csak virtuálisan lett volna jelen a csúcson, de az utóbbi két hétben több országba is ellátogatott, ami elemzők szerint annak a jele, hogy bízik saját kormánya stabilitásában, noha a Legfelső Bíróság elnöke épp most keveredett egy giga korrupciós botrányba. (New York Times)