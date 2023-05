Hétvégi olvasnivalók négy hibrid rezsimről és egy sor megmérgezett kutyáról

Jó reggelt, jó hétvégét! Szokás - és témakörök - szerint csokorba szedtük a hét nagyobb cikkeit.

Diákok vs rendőrök

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Pontosan, szépen, ahogy a satöbbi megy az égen, úgy coveroltuk a péntek esti oktatásügyi tüntetést. Az esemény előtt arról beszélt a 444-nek Pankotai Lili, hogy a tiltakozás hagyományos formája egy hibrid rezsimben nem működik, a Lakmusz meg azt nézte meg, átmehetnek-e a diákok népszavazási kérdései a szűrőn. Aztán élőben követtük és közvetítettük a történéseket Kossuth tértől a Lendvay utcáig, videóra vettük, ahogy a rendőrök kiszorítják a tüntetőket, és képgalériában adtuk vissza a hangulatot.

Választás vs autokrácia

photo_camera Fotó: JACK TAYLOR/AFP

Thaiföldön nyert a demokrácia, de a hatalomról majd a katonák döntenek. A vasárnapi választáson két ellenzéki párt megalázó vereséget mért a Thaiföldöt 2014 óta irányító katonai junta pártjaira. Most a tábornokoknak el kell dönteniük, hogy a nép akaratával szemben is ragaszkodnak-e a hatalomhoz.

Törökországban Erdoğannak áll a zászló. A második fordulóban dől el az elnökválasztás, de mivel a parlamentben nem szerzett többséget a Kılıçdaroğlu vezette ellenzék, nehéz helyzetből kell visszajönnie.

Szerbiában továbbra is forrnak az indulatok azután, hogy két, 17 halálos áldozattal járó lövöldözés volt. Akár újabb választások is jöhetnek, miután az államfő bejelentette lemondását a pártelnökségről, de Vučić uralmát ez nem nagyon akadályozza, kezében tartja a parlamentet és a kormányt is.

Kormány vs karlendítés

Budaházy György mitikus hősként szabadult a börtönből, és bár még évekre el van tiltva a közügyektől, nem zárja ki, hogy egyszer induljon választáson. Elismeri, hogy politikai megfontolások is állhattak a kiengedése mögött. A nemzeti oldalt egységesnek látja, és van, amiben nem a Mi Hazánkkal ért egyet, például megértőbb a Fidesszel, mint Toroczkaiék. Miklósi Gábor nagyszerű interjúja.

Ács Dániel szerint nem az a baj, hogy a fideszes propagandista kamaszként karlendített, hanem hogy úgy is maradt.

Magyar vs olasz

photo_camera Fotó: TIZIANA FABI/AFP

El voltak átkozva: voltak már jók a történelemben, de a diadal kapujában mindig annyira összeestek, hogy a másodosztály volt a végállomás. Mindig a szemét gazdag északiak köptek bele a vékony, roppanós pizzába. De idén nem ez történt, hanem csoda. Szily László a Napoliról.

Ki tudja, Fenyő, Németh, Kern vagy Yaakobishvili talán ott lesz a 2028-as Eb-re készülő felnőttválogatottban, de ilyen korban a fejlődésük kiszámíthatatlan. Amit tudunk: ki hová jutott Szoboszlai U17-es generációjából? Abból a válogatottból, amelyik a 2017-es horvátországi Eb-n a 6. helyen végzett.



Bűn vs bűnhődés

photo_camera Ramóna, a pitbull sírja Fotó: Bankó Gábor/444

Schadl György a bíróságon elmondta, mi a közös benne és Völnerben: a hajózás, a vasút, a műszaki innovációk szeretete.

Amikor a Margitszigeten mérgezték a kutyákat, a rendőrség nyomozást indított, az Ózdhoz közeli egykori bányászfaluban még feljelentésig se jutottak el az ügyek. Több embert is meggyilkoltak itt az elmúlt években, az elkövetők meglettek, de a betörések még most is a mindennapok részei. Tóth-Szenesi Attila újabb remek vidéki riportja jóval többről szól, mint az aktuális ügy.

Ilyen magas polcon lévő figura még soha nem bukott meg korrupción Ukrajnában. Vszevolod Knyazev legfőbb főbíra 2,7 millió dollárnyi kenőpénzt kasszírozott egyetlen ügyön, igaz, nem egymagában tette volna zsebre a teljes összeget. Február után most újra gigantikus korrupciós botrányok borzolják a háborúban álló ország népének idegeit.



Fiatalság vs bolondság

Ennyi volt az annyi, a Ricsárdgír többé már nem zene - írja személyes érintettségét sem palástolva Jelinek Anna és Benics Márk. Közel telt ház előtt játszotta utolsó koncertjét a zenekar a Budapest Parkban. Traschcirkusz bezárva, koala szabadon engedve, ArtFart eltemetve.

Vrrrrm vrrrmmmmmm vrrrmmmmmm, jelentette ki Herczeg Márk, aki hozzátette: dddzzzzzss dzzzzzzs!!!!! A Halálos iramban című filmalkotásról van szó.