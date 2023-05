Már éjszaka rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak a rendőrök „az erőszakos tüntetésről”

Szombat hajnali 1 óra 50 perckor jelentek meg az MTI-ben a képek a BRFK rendkívüli sajtótájékoztatójáról, amit a pénteki, estig elhúzódó tüntetésről tartottak. Fülöp Gergely alezredes nem csak a szavaival igyekezett alátámasztani, hogy a tüntetők erőszakosan viselkedtek, de jelenetek is kivetítettek, a rendőrök felé dobott tárgyakból pedig kiállítást rendeztek.

Fülöp Gergely felidézte, hogy a tüntetők először csak verbálisan, majd tettleg is provokálták a rendőröket. Elkezdték őket dobálni, először papírrepülőkkel, végül „egyre komolyabb” tárgyakkal. Felsorolása szerint teli sörösdobozt, fémtermoszt, vascsavart is dobtak a rendőrök felé, továbbá horgászbotot, összetört zászlórudat vágtak be és szúrtak be a a rendőrök közé, valamint egy füstgyertyát is bedobtak a sorfal mögé.

Az alezredes szerint „ez az egyre agresszívabb támadás, ami közvetlenül veszélyeztette volna a rendőrök testi épségét, megalapozhatta, megalapozta volna a rendőrségi törvény által szabályozott kényszerítőeszközök alkalmazását” azonban a rendőrök „óriási türelmet” tanúsítva testi erővel tartották vissza „ezt a néhány száz feldühödött, megvadult ember”.

Az alezredes elmondása szerint négy fiatalt biztonsági intézkedés keretében, a saját testi épségük védelmében emeltek ki, mivel az „erőszakos tömeg” hozzápréselte őket a rendőrsorfalnak. „Ez semmilyen további eljárást nem jelent részükre” - jelezte.

Az alezredes közölte azt is, hogy két embert a helyszínen hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt elfogtak és a rendőrség további feljelentéseket tesz csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen, egy emberrel szemben pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt tettek szabálysértési feljelentést.

A tüntetésről készült riportunk itt olvashatják el, a videónkat pedig itt nézhetik meg: