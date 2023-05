Prigozsin szerint Bahmut elesett

A wagner csapatainak teljesen sikerült ellenőrzésük alá vonniuk Bahmut városát, közölte a zsoldoshadsereg tulajdonosa, Jevgenyij Prigozsin, a köztörvényes b

nözőből lett korrupt oligarchából lett háborús bűnös, Vlagyimir Putyin hol közeli, hol kevésbé közeli szövetségese.

Bár az ukrán hadsereg szóvivője Szerhij Cserevatij közlése szerint a hír nem igaz, akár még igaz is lehet. Az Institute for the Study of War legfrissebb, a 2023. május 19-i állapotokat rögzítő térképe szerint az ukrán erők Bahmut közigazgatási határán belül már csak pár háztömböt ellenőriztek.

photo_camera Az ISW 2023. május 19-i térképe alapján az ukrán erők csak pár háztömböt ellenőriztek Bahmut közigazgatási határán belül Fotó: Institute for the Study of War

De ahogy azt már január óta, amikor először tűnt úgy, hogy az oroszok valóban megszállhatják az egész várost, sokszor elmondtuk, ennek az égvilágon semmi jelentősége nincs. Bahmutnak stratégiai jelentősége nincs, csak egy a tucatnyi megerődített észak-donyecki település közül, egyetlen jelentőségét az adta az itteni csatának, hogy az ukrán erők viszonylag kedvező pozícióban apríthatták az oroszokat, jóval nagyobb veszteségeket okozva nekik, mint amit a város védelmében elszenvednek.

A stratégiai helyzet az elmúlt öt hónapban legfeljebb annyiban változott, hogy az ukrán erők sokkal tovább tudták tartani a várost, mert folyamatosan nyitva tudták tartani az utánpótlási útvonalakat. Ráadásul május második felében ellenoffenzívát tudtak itt indítani, melynek révén visszaszorították az orosz szárnyakat, így már teljes mértékben kizárható, hogy az orosz erők itt be tudnák keríteni az ukrán csapatokat.

photo_camera Ukrán T-72-es tank lövi az orosz állásokat a bahmuti fronton 2023. március 26-án. Fotó: SERGEY SHESTAK/AFP

Az ukrán ellentámadás miatt az orosz hadsereg kénytelen volt minden mozgósítható tartalékát bevetni a szárnyak védelmében, nehogy gyorsan forduljon a kocka, és az eddig ostromló Wagner-alakulatok szoruljanak katlanba. Ennyiben aztán végkép semmi jelentősége annak, hogy magán a városon belül, vagy adott esetben már kívül hol húzódik a fő frontvonal.

Az oroszok pozíciója a szárnyaik összeomlása esetén tarthatatlanná válhat, a tavaly júliusban kezdődött ostromban leharcolt alakulataik biztosan nem tudnak azonnal tovább indulni, és még az is kérdéses, hogy egyáltalán tartani tudják-e a várost. Pláne, hogy Prigozsin május 20-i közlése szerint csapatai öt nap múlva elhagyják a várost, hogy kipihenhessék magukat és további kiképzéseken vehessenek részt. Ha ez így van, akkor az ő leváltásukra is máshonnan kéne átvezényelnie alakulatokat az orosz hadseregnek, amivel viszont minden más frontvonalat gyengítenének - ez elég megfontolatlan lépés a régóta készülő nagy ukrán hadjárat előtt.