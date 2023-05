Karácsony szerint „sunyi manipulációt” követett el a „lakájmédia” Tarlós válaszlevelével kapcsolatban

Karácsony Gergely szerint nemcsak a jelenlegi városvezetésnek, hanem az egész országnak „óriási siker”, hogy hétfőn átadják az M3-as metró teljes szakaszát az összes állomással együtt. (A hármas metró vonalának felújítását 2017. november 6-án kezdték el, vagyis laza öt és fél év alatt sikerült egy már meglévő metróvonal állomásait felújítani.)

Facebook-posztjában a főpolgármester azt írja, „egy normális országban a legtermészetesebb dolog, hogy az önkormányzati ciklusokon átívelő beruházás záróeseményére a jelenlegi főpolgármester meghívja hivatali elődjét, aki nélkül ez a beruházás biztosan nem valósulhatott volna meg”.

Ő meg is hívta Tarlós Istvánt, és azt írja, levelében arra is megkérte, ő is mondjon beszédet. Tarlós azonban válaszlevelében Karácsonyt arról tájékoztatta, hogy nem tud részt venni az eseményen.

„Azt a sunyi manipulációt azonban nem vagyok hajlandó tudomásul venni, amit a válaszlevelet szelektíven nyilvánosságra hozó lakájmédia követett el. Azt sugallják ugyanis, hogy Tarlós István a beruházás befejezésével kapcsolatos elégedetlensége miatt marad távol” – írta Karácsony, aki ezek után idézett Tarlós leveléből egy mondatot, ami szerinte kimaradt a Magyar Nemzet cikkéből.

„Gratulálok Önnek az M3-as felújítás sikeres befejezéséhez, ami végül joggal tekinthető két városvezetés és a Kormány közös sikerének.”

A főpolgármester ezután feltette azt a költői kérdés, hogy „miért kell hazudni és viszályt szítani azon ritka pillanatok egyikében, amikor közösen ünnepelhetnénk egy valóban közös sikert”.