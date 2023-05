A fotósok szerint Harry hercegék állítólagos New York-i autós üldözését egyszerűen „megrendezték vagy túlreagálták”

Május 16-án kedden „majdnem katasztrofális” autós üldözésbe keveredett Harry herceg és felesége, Meghan Markle, a pár szóvivője szerint az őket „őrjöngve” követő paparazzók miatt. Akkor még csak annyit lehetett tudni – főként szóvivő közleménye alapján –, hogy a hercegi párt New Yorkban, egy díjátadó után „üldözték” a fotósok két órán át, illetve hogy „többször is balesethez közeli helyzetek” alakultak ki, amikben „más autósok, gyalogosok és két New York-i rendőr is érintett volt”

Nyilván az összes híroldal elkezdte azonnal összehasonlítani a helyzetet Diana hercegné 1997-es halálával, amit Párizsban egy lesifotós autós üldözése és végül egy baleset okozott, de a most történtekről egyelőre nagyon ellentmondásos beszámolók születtek, nem tűnik teljesen egyértelműnek, hogy mi történt New Yorkban május 16-án.

photo_camera Harry herceg és Meghan Markle a díjátadó után, még az állítólagos autós üldözés előtt Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu Agency via AFP

A taxisofőr például, aki az „üldözés” idejének egy része alatt szállította a párt, azt mondta, a paparazzók nem voltak agresszívek, és az állítólagos üldözésben részt vevő fotósok is tagadták a pár beszámolóinak egyes részeit. Sőt, a New York-i rendőrség is csak annyit közölt az ügyben, hogy „számos fotós” „nehezítette meg” a pár hazaútját, de „nem érkezett bejelentés ütközésről vagy sérülésről”, emiatt arra jutottak, hogy „a történtek nem indokolják a további vizsgálatot”.

A New York Times cikke szerint több fotós is azon a véleményen van, hogy az állítólagos autós üldözést „megrendezték vagy túlreagálták”. Eric Adams, New York polgármestere is úgy fogalmazott, „megdöbbentette”, hogy a városban két órán keresztül, nagy sebességgel száguldozhattak autók egymás után, és mások szerint sem megszokott, hogy New Yorkban ilyen történjen, ellentétben Los Angelesszel vagy valamilyen európai nagyvárossal.

Roger Wong szabadúszó fotós szerint a megrendezést igazolhatja az is, hogy Harry herceg ügyvédje pont az események napján támadta meg a londoni bíróságon a brit kormány döntését, miszerint nem fizetik a rendőri védelmet a hercegi párnak hazalátogatásaik során. A brit kormány azután szüntette meg Harry herceg és családja biztonságának biztosítását, miután a herceg a feleségével együtt 2020 januárjában úgy döntött, otthagyják a királyi családot és minden ezzel járó kötelezettséget, hogy a továbbiakban az Egyesült Államokban éljenek. Wong szerint emiatt nem volt véletlen az időzítés.

Még annak a PR-osnak is gyanúsak a történtek, aki korábban együtt dolgozott a királyi családdal. Szerinte egyszerűen logikátlan, hogy az őket állítólag üldöző fotósok elől a pár sofőrje nem egy közeli szálloda garázsába menekült, az egyik bulvárlap szerint pedig egyszerűen nevetséges, hogy a herceg és a felesége nem egy biztonságos szállodában, hanem egy barátjuknál, egy „titkos helyen” szállt meg New Yorkban.

A párt képviselő Ashley Hansen „visszataszítónak” nevezte, hogy többen azt gondolják, ami történt, az egyszerű PR-mutatvány volt. Pedig nem kell mélyen ismerni Harry herceg és Meghan Markle elmúlt néhány évét ahhoz, hogy gyanakvással álljunk hozzá a most történtekhez, amelyekre a New York-i rendőrség is csak egy legyintéssel reagált. Harry herceg és Meghan Markle hosszú évek munkájával elérte, hogy ők legyenek a farkast kiáltó fiú. Évek óta küzdenek a legkülönbözőbb eszközökkel azért, hogy senki se foglalkozzon a magánéletükkel, ezzel párhuzamosan pedig minden eszközt bevetnek, hogy mindenki velük foglalkozzon. Egy másik fotós, Michael Stewart – bár a New York Timesnak nem nyilatkozott – a lap szerint az elmúlt napokban többeknek is azt mondta, az állítólagos üldözésben hat autó volt érintett, ebből három Harry hercegékhez tartozott, háromban fotósok ültek, és rajtuk kívül még kb. hatan követték őket biciklivel. Utóbbi kapásból kizárja a nagy sebességű autós üldözést. Úgy tudni, az „üldözés” egy pontján a hercegék egy rendőrőrsre mentek, ahol az egyik nekik dolgozó biztonsági őr taxit hívott.

A taxisofőr szerint Harry herceg a hátsó ülésen az arcát takarva látszólag az őket követő fotósokat filmezte, szerinte a pár idegesnek tűnt. A sofőr elismerte, a paparazzók látszólag követték őket, de azt mondta, üldözésnek nem nevezné a történteket, nem érezte, hogy veszélyben lettek volna. „Nem olyan volt, mint egy filmes üldözés. Csendesek voltak. De ez New York, ami biztonságos.” A sofőr mellett ülő biztonsági őr ennek ellenére aggódni kezdett, kérésére pedig visszamentek a rendőrségre, ahonnan nem sokkal később a pár rendőrségi konvojjal tért haza arra a bizonyos „titkos helyre”, aminek a címét korábban el sem árulták a taxisofőrnek. Ebből megint csak arra lehet következtetni, hogy nem is szándékoztak azzal a taxival hazatérni, egyszerűen csak keringtek a városban.

Egy harmadik fotós, a Blayze néven ismert szabadúszó Marvin Patterson csak pénzért lett volna hajlandó nyilatkozni a New York Timesnak, így nem adott interjút, de annyit elmondott, hogy a TMZ-n látható felvételek nagyjából összefoglalják a történteket, és látni rajtuk, hogy „nincs semmi, ami miatt a nyilvánosságnak vagy a rendőrségnek valójában aggódnia kellene”. A TMZ videója szerint egy kukásautó blokkolta az utat, amikor a fotósok oda tudtak menni a taxihoz, amiben a pár ült. Befotóztak az ablakon, Harry herceg a telefonjával takarta az arcát, Meghan Markle nyugodtan ült, a biztonsági emberük bár kiszállt a taxiból, teljesen nyugodtan kérte a szintén nyugodtan reagáló fotósokat, hogy menjenek arrébb.

Egy negyedik fotós az ITV Good Morning Britain című műsorában azt mondta, ő is ott volt május 16-án az állítólagos üldözésnél. Szerinte a fotósok azt remélték, hogy a pár a díjátadó után elmegy vacsorázni, és azért követték őket, hogy az autóból kiszállva le tudják őket fotózni. Szerinte a pár sofőrje gyorsan vezetett, ő messze mögöttük haladt, és próbálta nem szem elől téveszteni őket. Szerinte ha az ami történt, „veszélyes és katasztrofális volt, az több mint valószínű”, hogy a pár sofőrjén múlt.