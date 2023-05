A helyi kormányzó szerint az ukrán hadsereg szabotőrei jelentek meg a belgorodi régióban

A Reuters jelentése szerint Vjacseszlav Gladkov, az orosz belgorodi régió kormányzója azt állítja, az ukrán hadsereg „szabotázscsoportja” belépett Oroszország területére az Ukrajnával határos Grajvoron körzetben. Állítása szerint az orosz hadsereg és a biztonsági erők felléptek a behatolók ellen – írja a Guardian.

photo_camera Orosz katonai jármű a belgorodi régióban 2022. február 24-én. Fotó: Anton Vergun/Sputnik via AFP

Március elején már volt olyan állítólagos ukrán szabotázsakció orosz területen, aminek elég furcsák voltak a körülményei.

Az elmúlt hónapokban több dróntámadás, robbantás és szabotázsakció is történt Oroszországban, amit az orosz kormány az ukrán erőknek tulajdonít. Az ukrán vezetés sosem ismerte el hivatalosan, hogy az akciók mögött áll, de ukrán politikai és katonai vezetők rendszeresen viccelődnek az ilyen támadásokkal, az ukrán közösségi médiában pedig már külön mém is kialakult ezekről. Kiszivárgott amerikai titkosszolgálati iratokból kiderült, hogy az ukrán katonai hírszerzés több ilyen akciót is tervezett az ukrán invázió évfordulójára. Ezekről a tervekről itt írtunk részletesebben.