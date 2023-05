A magyar kormány megint Oroszország érdekében kavar az EU-ban

Május 22-én, hétfőn véglegesítették volna az EU külügyminiszterei azokat a személyi szankciókat, amelyeket Vlagyimir Kara-Murza orosz ellenzéki vezető kirakatperben történt elítélése miatt hoztak. Csak véglegesítették volna, mert az EU Observer értesülései szerint a magyar EU-nagykövet az előzetes egyeztetéseken végül lényegében megvétózta a javaslatot, amikor legalább egy névvel szemben kifogást emelt a szankcionálandó személyek listájáról.

photo_camera Az OTP Bank egyik kalinyingrádi fiókja 2019-ben Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Kara-Murzát áprilisban ítélték 25 év szabadságvesztésre, amit egy büntetőkolónián kéne letöltenie. Tekintettel egészségi állapotára, a döntés lényegében halálos ítélettel ért fel.

Az EU ezek után a bebörtönzéséért felelősöket felvette volna az emberi jogokat megsértők listájára.

Az EU emellett most döntene az Oroszországgal szembeni szankciók 11. köréről, valamint félmilliárd eurónyi fegyvervásárlási támogatásról is. Magyarország ezeket a döntéseket is blokkolja. Ennek oka az EU Observer értesülései szerint az, hogy az ukrán kormány feketelistázta az OTP Bankot, mert az ukrán kormány szerint a bank oroszországi leánya kedvezményes hitelekkel támogatja az orosz hadsereget, és hivatalos irataiban elismeri Ukrajna négy megyéjének orosz annexióját.

Az EU Observer szerint némileg érthetetlen, hogy a magyar kormány miért erősködik az OTP ügyében. Értesüléseik szerint a bank nem kérte a kormány segítségét. Az meg pláne érthetetlen, hogy mindezt hogy kötötték össze Kara-Murza ügyével, aminek sem az ukrajnai háborúhoz, sem az OTP Bankhoz nincs semmi köze.