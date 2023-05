Belehalt az ivós játékba egy kínai influenszer

34 éves korában életét vesztette egy ismert kínai influenszer, a TikTok helyi változatának nevezhető Douyin videómegosztó alkalmazás egyik sztárja. A Brother Three Thousand néven ismert influenszert, akinek a hatóságok csak a vezetéknevét - Vang - adták meg, május 16-án más influenszerekkel versenyzett a nézők kegyeiért és ajándékaiért. A játék részeként a kihívások vesztesének fel kellett hajtania egy üveg pajcsiut, ami egy tájegységenként változatos anyagokból párolt égetett szesz, melynek alkoholtartalma akár a 60 százalékot is elérheti.

photo_camera Brother Three Thousand, az áldozatul esett kínai influenszer Fotó: Douyin

Vang a hírek szerint aznap hét üveggel volt kénytelen lehajtani a tömény szeszből. 12 órával később holtan találták otthonában.

"Amikor a családja rátalált, már halott volt. Esély se volt az életmentő ellátásra" - nyilatkozta egy csak Csao úrként hivatkozott forrás a Shangyou Newsnak.

Az eset után felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint szigorúbban kéne szabályozni a videómegosztókat. A Douyin amúgy elvben tiltja, hogy felhasználói élőben közvetítsenek italozást, a szabályt megsértőket akár ki is zárhatják a platformról. Vangot korábban már ki is zárták, de újabb regisztrációkkal könnyedén kijátszotta a tilalmat. (Via BBC)