Daniel Freund a 444-nek: Orbán a legkorruptabb politikus egész Európában

Tavaly szeptemberben a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal, többek közt 17 jogállamisági követelmény teljesítéséről, hogy ne veszítse el a helyreállítási alapban befagyasztott források jelentős részét.

Múlt héten Budapestre látogatott az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának küldöttsége, és feltérképezték, hol tart a kormány a feltételek teljesítésében.

Azt találták, hogy miközben a feltételek nem nagyon teljesülnek, a kormány bűnszervezet módjára ural le komplett szektorokat.

A küldöttség tagja volt Daniel Freund német zöldpárti képviselő, az Orbán-kormány egyik legeltökéltebb nemzetközi kritikusa.

444: Mik voltak a legalapvetőbb benyomásai a budapesti látogatás után?

Daniel Freund: Egy többpárti delegációval érkeztünk Magyarországra, amiben a zöldektől a kereszténydemokratákon át a baloldalig minden nagyobb pártcsalád képviseltetette magát.

(A küldöttséget Monika Hohlmeier német néppárti képviselő vezette, tagja volt Freundon kívül a szintén néppárt finn Petri Sarvamaa és a holland szocialista képviselő Lara Wolters.)

A kormány tavaly megállapodott az Európai Bizottsággal arról, hogy a befagyasztott forrásokhoz való hozzáférés érdekében érdemi reformokat hajt végre. Ezekre voltunk kiváncsiak.

Három nap alatt legalább húsz találkozónk volt: egyeztettünk kormánytagokkal, köztük Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel, Bíró Ferenccel, az Integritás Hatóság és a számvevőszék vezetőjével, Bóka Jánossal, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkárával, négy parlamenti bizottsági elnökkel, újságírókkal, önkormányzati politikusokkal, civil szervezetek képviselőivel és magyar illetve európai cégek és nagyvállalatok képviselőivel.

Érzékeltünk fejlődést, az Integritás Hatóság vezetőjével például kifejezetten előremutató egyeztetést folytattunk. Az összkép mégis csalódást keltő és kijózanító volt. Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy a kormány mindent megtesz ezeknek a forrásoknak a felszabadítása érdekében.

Közös érdekünk, és ezt többször elmondtuk a kormány képviselőinek és a sajtótájékoztatón is, hogy ezeket a pénzeket mielőbb eljuttathassuk Magyarországra – különösen most, amikor történelmi léptékű infláció tombol a kontinensen, és különösen Magyarországon. De legalább ennyire fontos, hogy a források ténylegesen eljussanak a magyar adófizetők, vállalatok, civil szervezetek és közösségek szintjére is, és ne csak Orbán Viktor holdudvarát gazdagítsák. Erre viszont nem kaptunk elegendő garanciákat.

444: A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy történtek érdemi előrelépések, például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) közti együttműködésben, és az igazságszolgáltatás függetlensége terén is.

Daniel Freund: De nagyjából ez minden pozitívum, amit tapasztaltunk, miközben számos problémafelvetésre érdemi választ sem kaptunk. Az Európai Számvevőszék, az OLAF és az Európai Bizottság a 2014 és 2020 között időszakban 29 ellenőrzést végzett el, és mintegy 1,48 milliárd euró, azaz 560 milliárd forintnyi uniós forrás hasznosulásával kapcsolatban tárt fel bizonytalanságokat illetve szabálytalanságokat. Az Állami Számvevőszék nem adott tájékoztatást, mit tud erről, és arról sem, hogyan kívánná szigorúbban ellenőrizni ezeknek a forrásoknak a felhasználását. Közben sorra születnek jogszabályok és törvények, egyik napról a másikra, jól lekövethetően a kormánypárthoz kötődő családi és üzleti körök érdekei szerint.

photo_camera Lara Wolters, Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa és Daniel Freund EP-képviselők, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának küldöttségének tagjai 2023 május 17-én Budapesten. Fotó: Németh Dániel/444

444: Mi történik ezután: kinek prezentálják a terepmunka eredményeit, mi lesz a döntési mechanizmus következő lépése?

Daniel Freund: Jövő héten adjuk elő megállapításainkat a Bizottság előtt, a következő plenáris ülésen pedig, legalábbis ez a várakozás, határozatot fogad majd el a parlament a magyarországi helyzetről. A megállapításainkat a parlament is számításba veszi majd.

Az én személyes benyomásom szerint ez a megközelítés kudarc. A reformjavaslatok 9 hónapja az asztalon vannak, és azóta érdemi előrelépést nem tapasztaltunk. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a pénzeket továbbra is vissza kell tartani, de a Bizottságnak el kell gondolkodnia azon, milyen újszerű nyomásgyakorlásra volna szükség, hogy érdemi változást lehessen kikényszeríteni a magyar kormány részéről. Hatékonynak az eddigi nyomásgyakorlást biztosan nem lehet nevezni.

Amit a magyarországi cégektől, újságíróktól, civil szervezetektől hallunk, az arra utal, hogy számos területen a helyzet nem hogy nem javul, de folyamatosan romlik. Titkosszolgálati razziáknak és koncepciós eljárásoknak vetnek alá cégeket, hogy a miniszterelnök belső körei minél könnyebben vásárolhassák fel azokat. A magyar kormány – egy uniós ország kormánya – maffiamódszereket használva gyűr maga alá komplett szektorokat. A Bizottságnak véleményem szerint meg kell fontolnia, hogy további korlátozásoknak és szankcióknak vesse alá a kormányt.

444: Beszéltek konkrét cégek képviselőivel, amelyeket ilyen maffiára emlékeztető módszerekkel próbáltak behálózni?

Daniel Freund: Többekkel is.

444: Milyen cégek ezek?

Daniel Freund: Nincs felhatalmazásom megnevezni ezeket a vállalatokat, de annyit elárulhatok, hogy a kiskereskedelmi és az építőipari szektorban is találkoztunk olyan cégvezetőkkel, akik politikai leszámolás áldozatának érzik magukat. Uniós ország állampolgárairól, illetve uniós országokban bejegyzett cégekről van szó. Vannak köztük olyanok, akiket Pegasus kémszoftverrel figyeltek meg. Többen a családjukat féltik és fenyegetve érzik magukat.

Azokban a szektorokban, amiket a kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősített, az ilyen maffiamódszerek alkalmazása egyre gyakoribb. A nemzetstratégiai minősítések csak álcaként szolgálnak, hogy a kormánypárt pénzemberei bekebelezzenek komplett piacokat. Ezt látjuk a bankszektorban és a távközlésben is.

Az unió egységes piaci körülményei között az ilyen viselkedés egyszerűen tűrhetetlen. Minden tagállamnak, kivétel nélkül, biztosítania kell, hogy a piacra lépő cégek és vállalkozások egyenlő feltételekkel indulnak a versenyen. A korábban és most szerzett tapasztalataink is azt támasztják alá, hogy ezek nem izolált esetek, hanem a rendszer működésének részei.

444: Mi volt a benyomása az egyeztetéseken: meg akarja szerezni ezt a pénzt a magyar kormány vagy csak a jól ismert politikai pávatáncot járja?

Daniel Freund: Nagyon változók a tapasztalatok. Egyes területeken megpróbálnak felszabadítani bizonyos forrásokat, de lehetőleg úgy, hogy a legkisebb változtatásokat kelljen eszközölniük a kifogásolt rendszerek működésében. A kormányzati szereplőkkel folytatott egyeztetéseken semmilyen elvi meggyőződést nem tapasztaltam. A tisztviselők arra fókuszálnak, hogy minél több rubrikát kipipáljanak, amik a megállapodásban szerepelnek, anélkül, hogy érdemi változtatásokat eszközölnének területükön. Közben úgy tesznek, mintha puszta adminisztratív igénnyel lépnénk fel, és nem egy korrupt rendszer működésének tüneteivel szembesülnénk.

Jó példa az, ahogy az egyszereplős közbeszerzésekről beszél a kormány. Úgy állítják be, mintha egy bürokratikus problémával állnánk szemben. Mintha nem tudnák, hogy piaci szereplők évek óta azért maradnak távol az ilyen eljárásoktól, mert pontosan tudják, hogy azokat a kormányhoz hűséges szereplők nyerik majd el. Nem azért nincsenek kihívók, mert adminisztratív okból ellehetetlenítik őket, hanem mert a piaci konkurencia tisztában van vele, hogy úgysincs esélye.

Van egy másik csoportja is a kritériumoknak, amikről egyenesen hallani sem akarnak. A feltételek egyike, legalábbis a strukturális és regionális forrásokhoz való hozzáférés esetében, hogy módosítsák a gyerekvédelminek nevezett, valójában súlyosan kirekesztő és szexuálisan megbélyegző jogszabályt. Erre semmilyen szándék nem mutatkozik.

photo_camera Daniel Freund, a német Zöldek EP-képviselője 2023 május 17-én Budapesten Fotó: Németh Dániel/444

444: A sajtótájékoztatón meglepettségüket fejezték ki, amiért Varga Judit igazságügyi miniszter nem állt a testület rendelkezésére. Mennyire ritka az ilyen gyakorlat?

Daniel Freund: Sűrűn járunk küldetéseken Európa-szerte, legutóbb Olaszországban, Spanyolországban, Bulgáriában voltunk, egyáltalán nem arról van szó tehát, mint ami elhangzik velünk szemben kritikaként, hogy pikkelünk Magyarországra, és példát akarunk statuálni.

Azt el kell ismerni, hogy nem sikerül mindig mindenhol a legmagasabb szintű kormányzati politikusokkal találkozni. De hogy ez pont most és pont Magyarországon nem sikerült, azon meglepődtünk.

Amikor a folyósítható uniós források kétharmada, közel 28 milliárd euró a tét, és egy súlyos gazdasági válság közepén járunk, meghökkentő, hogy az érintett kormány nem tekinti prioritásnak a küldöttséggel való egyeztetést. Sem a miniszterelnök, de még az igazságügyi miniszter sem, akár csak egy félórára sem. Ez nem éppen erős jele annak, hogy a kormány mindent próbál megtenni ezeknek a pénzeknek a lehívásáért.

444: Kértek interjút a miniszterelnöktől is?

Daniel Freund: Úgy tudom, hogy igen.

444: Mióta 2019-ben mandátumot nyert a zöld frakció tagjaként, közelről és intenzíven követi a magyar politika és különösen a kormányzati korrupció működését. Van önnek személyes ambíciója ebben?

Daniel Freund: Korrupcióellenes szervezetek mellett dolgozom több mint tíz éve - és ezalatt a tíz év alatt Magyarország az Európai Unió legkorruptabb tagállamává vált. 2010 előtt is létezett korrupció Magyarországon, az Orbán-korszak idején viszont mindent értékelés szerint tovább romlott a helyzet, és a közpénzek elcsatornázása egyre szisztematikusabbá és szervezettebbé vált.

Orbán Viktor ma a legkorruptabb politikus Európában, és ez nem pusztán mennyiségi, de minőségi értékelés egyben. Nem csak az érintett pénzek mennyiségéről van tehát szó, hanem arról, hogy egy tudatosan működtetett rendszer bonyolítja ezt a korrupciót.

Az OLAF, a Bizottság, és államközi szervezetek, mint a Group of States against Corruption (GRECO), továbbá a Transparency International korrupciófigyelő értékelései az elmúlt években mind ugyanezt állapították meg.

Egy olyan politikus számára, aki a korrupció ellen kíván küzdeni, a mai magyar kormány természetes ellenfél, ennyi az én személyes ambícióm. Az elmúlt négy év alatt most vagyok itt nyolcadik alkalommal, és azt kell mondjam, a helyzet egyre rosszabb. Olyan dolgokat tapasztalok itt, ami bármelyik másik országban elgondolhatatlan lenne.

444: Tudna példát mondani? Milyen gyakorlatot lepték meg leginkább?

Daniel Freund: Az, hogy egy uniós ország nyolc éve veszélyhelyzetben működik; hogy a rendeleti kormányzás lényegében gyakorlattá vált; hogy 95-ször módosítják a költségvetést a parlament beleszólása nélkül; és hogy a fékek és ellensúlyok egyáltalán nem érvényesülnek, sem az országgyűlés, sem az állami hivatalok részéről - ezek külön-külön is feltűnő jelenségek, együttesen pedig mind ugyanabba az irányba mutatnak.

Általánosságban is elmondható, hogy olyan mértékig szállta meg a kormány a politizálás független tereit, hogy alig maradtak fórumok, ahol számon kérhető lehetne; kezdve a médiától egészen a civil szektorig. Ez példátlan Európában.

Egészen más minőség az, ha egy államban szervezetlenség miatt tombol a korrupció, mint amikor egy erős kezű vezető a rendszer lényegévé teszi és maga irányítja a pénzek elszipkázását. És ez már nem csak azon magyarok számára fájdalmas, akiket megfosztanak szabadságuktól és lehetőségeiktől, de az egész uniós közösségre nézve súlyos politikai kockázatokat rejt.

Ha ezt szó nélkül tűrjük az unión belül, mindenki el fogja veszíteni a bizodalmát az intézményekben és azok vezetőiben. Miért bíznék egy hivatalnokban, ha szemet huny afelett, hogy Orbán Viktor korrupt kormánya ellopja az általam adóként befizetett eurókat - ahelyett, hogy klímaküzdelemre, a kontinens energia- vagy katonai biztonságára, gazdaságélénkítésre fordítaná?

A magyarországi helyzet mindannyiunk számára egzisztenciális fenyegetést jelent, ezért a Magyarországgal való foglalkozás valójában az egész Európai Unióval és annak jövőjével való foglalkozást jelenti. Meg kell védenünk az uniót a szisztematikus korrupciótól.