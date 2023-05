Homo sapiensek, mégsem isznak

Jó reggelt!

4 fontos cikkel indítjuk a hétindító napindító hírlevelet:

Időközik

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Már a legutóbbi hírlevelemben is ajánlgattam Tóth-Szenesi Attila országjáró riportsorozatát, amely a hétvégén két időközi hátterét is felrajzolta. Az egyik helyszín Gyömrő, ahol a nyomkövetős polgármester képviselőtestületébe választottak új tagokat. A másik Ráckeve, ahol négy éve vadidegenek verődtek össze és legyőzték a Fideszt. Most viszont... Az eredmények itt és ott is érdekesek.

Guter Freund

photo_camera Daniel Freund, a német Zöldek EP-képviselője 2023 május 17-én Budapesten Fotó: Németh Dániel/444

Maffiamódszerek, fenyegetés, megfigyelés: három napig vizsgálódott Budapesten az EP Költségvetési Ellenőrző Bizottsága, és lesújtó képpel szembesült. A német zöldpárti képviselőt, az Orbán-kormány egyik legeltökéltebb nemzetközi kritikusát kérdeztük.

After

photo_camera Könnygáz helyett rendőrrohamot kaptak a diáktüntetők a Fidesz-székháznál, Youtube videó borító

Már péntek éjszaka rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak a rendőrök „az erőszakos tüntetésről”, mi meg egy alapos riportot és egy pörgős videót is közöltünk másnap. Hadházy szerint „ott maradt néhány száz gyerek a rendőrökkel szemben tömegtámogatás nélkül”, miközben a kormányoldal is feldolgozta az eseményeket: a közmédia Hadházy fiát kérdezte fel, míg Bayer Zsolt a szokásos módon pocskondiázta a diákokat.

A PDSZ a Tanítanékkal ellentétben a Pintér Sándorral való egyeztetésre bíztatja a pártokat

Mindeközben példaképeinknél

Az orosz diákok úgy vélik, a válság az a kifejezés, amely elsősorban jellemzi a hazájukat, erős állam helyett pedig gazdasági fejlődésre és életszínvonal-emelésre vágynak. Pocsék a hangulat az orosz felsőoktatásban, a legtöbben szorongást és félelmet éreznek.

A fiatal kínai standupos szerencsétlen tréfájából feljelentések tömege, százmilliós büntetés és rendőrségi nyomozás lett. Az elmúlt pár évben nagyot nőtt a kínai standup-színtér, de úgy néz ki, hogy a hatalom eddig tűrte a poénokat.



Podcastek

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Newsroom eddigi legfilozofikusabb adásában Rényi Pál Dániel és Herczeg Márk homo sapiensszekkel beszélgetett Csurgó Dénes: hogyan alakíthatja át a társadalmat már a közeljövőben a mesterséges intelligencia, és hogy miért nem lehet már a szellemet igazán visszagyömöszölni a gépbe.

Ami fénylik

photo_camera Fotó: CARLOS ALONZO/AFP

Tonnánként több millió forintot érő fémnek hitték, valójában kövek voltak a londoni fémtőzsde raktáraiban, amelynek tekintélyét súlyos botrányok tépázzák. Egy rotterdami raktárban a nikkel helyén köveket találtak, és máig nem tudni, hogy kerültek oda, de nem ez volt az egyetlen ügy mostanában.



Blogok

Keresztény Kultúra: Visszaélt-e (spirituális) hatalmával Böjte Csaba?

Amnesty: Azt ismered, hogy egy társadalom zuhan lefelé?