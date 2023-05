Mintha háborúba indult volna, úgy fel volt fegyverezve egy Röszkén át érkező albán férfi

Állig felfegyverkezve kísérelt meg Magyarország területére lépni egy albán állampolgár a röszkei határátkelőnél. A Csongrád megyei főügyészség köleménye szerint gépkocsijában 17 gépkarabélyt, 2 géppisztolyt, 2 pisztolyt, 15 tölténytárat és 10 lőszert találtak.

Szanka Ferenc ügyészségi szóvivő tájékoztatása szerint lőfegyverrel való visszaélés miatt indítottak ellene eljárást a férfi ellen, akinek szükés-elrejtőzés és a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt az előzetes letartóztatását is kezdeményezték, melyet a Szegedi Járásbíróság egy hónapra el is rendelt. (Via MTI, Ügyészség)