Negyvenezres méhraj költözött egy egri társasház udvarára

Darázsvadászok költöztettek el egy óriási, 40 ezer fős méhrajt egy egri társasház udvaráról, számolt be az RTL Híradó. Valószínűleg azért költöztek a fenyőfára, mert kinőtték a korábbi élőhelyüket, ezért a királynő útra kelt, a többiek pedig követték. Összesen 4-4,5 kilót nyomtak.

A méheket befogóvödörbe tették, a munkában pedig egy ott élő kislány is segített, aki védőfelszerelésben hideg vízzel permetezhette a rovarokat. Most ideiglenes helyre vitték őket, ezután saját kaptárat kapnak, és később mézet is termelnek majd.